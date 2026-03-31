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洛杉磯湖人今（31）日120：101痛扁華盛頓巫師，在唐西奇（Luka Doncic）缺陣下，其他角色球員獲得更多上場時間，其中29歲「最準射手」肯納德（Luke Kennard）打出代表作，全場砍進4顆外線攻下19分，隨季後賽到來手感逐漸加溫，三度獲得NBA「三分命中率王」的身手，有望成湖人季後賽奇兵，總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後也藏不住笑容，「很高興看到他有好表現，上去打出一場高得分的表現。」湖人今年戰績一路長紅，交易截止日前陣容調整不多，但仍用2033年次輪籤為代價、清出文森（Gabe Vincent）合約，向側翼人手爆炸的老鷹換來肯納德，後者也是湖人季中唯一補強。在唐西奇本場不克出戰下，湖人拉上拉拉維亞（Jake LaRavia）先發打了28分鐘，肯納德也獲得26分鐘上場時間，全場10投7中、包含4顆外線，攻下19分、2籃板、1抄截。肯納德自2021年球季以來，已經有三度成為全聯盟三分命中率最高的球員，本季效力老鷹、湖人合計出賽70場，場均上場時間21分鐘，場均三分出手3.2次命中1.5球、命中率達48.4%，有望再度成為NBA三分命中率王。肯納德雖然防守不算強項，但具備6呎5吋身高，外線出手以無球跑動為主，可以銜接三核心唐西奇、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）下場後、第二陣容的外線火力，與三分命中率43.4%的八村壘，成為湖人季後賽最仰賴的兩位射手。