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效力於洛杉磯道奇隊的日本強投佐佐木朗希（Roki Sasaki），在經歷春訓熱身賽防禦率15.88的大亂調後，終於在昨日對陣守護者的例行賽首戰中找回穩定。賽後他在受訪時坦言：「老實說，我才是最不安的那個人。」然而，在同齡捕手拉辛（Dalton Rushing）的引導與心理建設下，佐佐木成功克服壓力，不斷把球塞進好球帶，交出5局途中僅失1分的好投。在賽後約10分鐘的日美媒體聯訪中，佐佐木朗希竟然連續5次提到了「在好球帶與對手勝負」這句話。春訓期間，他經常陷入保送堆積壘包後崩盤的惡性循環，這讓他承受了巨大的輿論雜音。佐佐木坦言，登板前最擔心的就是「能不能投進好球帶」、「會不會把比賽搞砸」。為了應對控球不穩，佐佐木在教練團的建議下，不再執著於鑽研邊角球位，而是專注於瞄準捕手手套往好球帶中心攻擊。他欣慰地表示：「比起春訓，我對現在逐漸變好的狀態有信心，能投出結果對我來說是很大的一項收穫。」協助佐佐木朗希走出低潮的關鍵人物，是同樣出生於2001年的捕手拉辛。拉辛在場上採取了極具信任感的策略：他始終將捕手手套擺在好球帶的正中央。拉辛透露，從牛棚練投回到休息室時，他特別對佐佐木耳語鼓勵：「今天球場上只有我跟你兩個人，專注在我們之間就好。」拉辛強調，佐佐木在日本能長期維持頂尖成績是有原因的，對於這種年輕投手，給予「信心」至關重要。拉辛在本場比賽中做出了一項大膽調整：減少要求佐佐木招牌的指叉球，轉而大量配入「卡特球」。拉辛分析道，佐佐木的速球能維持在99英里（約159公里），搭配約88英里（約141公里）的卡特球，超過10英里的速差讓打者極難適應。「能在比賽初期利用速球支配好球帶是關鍵。」拉辛對佐佐木這項新武器充滿信心，認為只要能掌握搶下好球數的節奏，這顆卡特球將成為佐佐木在大聯盟立足的致命武器。佐佐木朗希雖然在指叉球控球上仍有課題，但從春訓的大亂調到例行賽的高水準演出，這對同齡投捕搭檔已跨出了成功的一大步。