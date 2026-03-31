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▲緊隨其後的是近期取得9連勝的福爾摩沙夢想家（19勝11敗），若夢想家能衝刺至25勝，仍有機會與雲豹爭奪龍頭寶座，屆時就需要比較兩隊對戰勝分差。（圖／夢想家提供）

▲在季後挑戰賽方面，新北國王（16勝14敗）已確定取得挑戰賽資格，目前目標是視前三名戰績尋求直接晉級季後賽的機會。（圖／新北國王提供）

▲台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-26賽季例行賽進入最後衝刺階段，各隊晉級情勢愈發明朗。（圖／TPBL提供）

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-26賽季例行賽進入最後衝刺階段，各隊晉級情勢愈發明朗。截至今（31）日，桃園台啤永豐雲豹以19勝10敗暫居聯盟龍頭，只要剩餘的7場賽事全勝就能封王，夢想家、攻城獅緊追在後；而中信特攻與臺北台新戰神則將展開季後挑戰賽最後一席的爭奪戰。目前聯盟前三名競爭激烈，台啤永豐雲豹（19勝10敗）以些微勝率領先，只要在剩餘賽事中全勝，不須看他人臉色就能確定位居例行賽第一。緊隨其後的是近期取得9連勝的福爾摩沙夢想家（19勝11敗），若夢想家能衝刺至25勝，仍有機會與雲豹爭奪龍頭寶座，屆時就需要比較兩隊對戰勝分差。新竹御頂攻城獅則以16勝12敗位居第三，雖然還落後雲豹3場勝差，但若雲豹與夢想家後續遭遇亂流，攻城獅只要能取得24勝，仍保有翻盤封王的一線生機。目前前三名球隊只要達到「23勝」大關，皆可鎖定季後賽門票。在季後挑戰賽方面，新北國王（16勝14敗）已確定取得挑戰賽資格，目前目標是視前三名戰績尋求直接晉級季後賽的機會。關鍵焦點落在14勝14敗的新北中信特攻身上。特攻目前的晉級劇本相對主動，只要在接下來的G103關鍵戰役中擊敗戰神，並在後續G104或G106拿下任一勝，就能鎖定挑戰賽席次。即便G103輸球，若特攻能在後續賽事全勝且雲豹在G107擊敗戰神，還是能保住晉級希望。處於墊底梯次的臺北台新戰神（9勝20敗）與 高雄全家海神（9勝21敗）情況非常不樂觀。戰神若在G103不敵特攻，將直接宣告無緣季後挑戰賽；即便贏下該場比賽，仍要看特攻後續勝負以及雲豹的表現而定，晉級難度很高。至於海神隊，晉級機會幾乎微乎其微。只要特攻在未來三場比賽（G103、G104、G106）中拿下兩勝，海神就正式出局。此外，若海神在G105輸給雲豹，且特攻取得至少一勝，海神也只能提前放暑假。