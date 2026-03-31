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中華職棒「衛冕軍」樂天桃猿主戰三壘手梁家榮因傷延後開季，近期三壘防區交給大聯盟等級的工具人林子偉，今（31）日受訪時，林子偉透露，官辦熱身賽最後一戰才收到通知，前次守三壘已經是2017年，但林子偉前2場不僅沒失誤，還上演幾次精彩的守備，他指出，中信兄弟宋晟睿揮擊讓他印象深刻，他拉的球蠻快的，我有點反應不及，雖然界外，但是覺得蠻快的。」林子偉2023年返台加盟桃猿，過去3個賽季僅守過二壘、游擊以及外野，過去2場比賽，林子偉以先發三壘手出賽，6次守備機會不僅沒失誤，還演出不少滑接美技。林子偉表示，以前在旅美時也有守過三壘，不算太陌生，「前一次守好像是2017年，只是三壘確實是比較近，一些傳球的角度、方向也都不一樣，所以還是要去適應。因為比較近，所以反應可能要再快一點。」雖然前2戰演出不少美技，林子偉笑說還是會怕，「因為有守過，有一些概念。守中線守久了，不同角度都要去適應。」林子偉說，2天守下來，對開幕戰宋晟睿的擊球印象深刻，「不是難處理，他拉的球蠻快的，我有點反應不及，雖然界外，但是覺得蠻快的。」林子偉透露，他是官辦熱身賽最後一戰才收到通知開季要守三壘，「其實有在中華隊練一下，但比賽也沒有真正比過，練習跟比賽還是有差，我覺練習去慢慢適應。主要是看球、接球的角度、方向。」由於桃猿主戰三壘手梁家榮還在打二軍打復健賽，林子偉可能還會在支援守三壘一陣子，他也一直做好準備，「當然是家榮回來最好，我想信家榮一定是健康的。但畢竟不知道會發生什麼事。我在國外就是工具人的角色，位置大部分幾乎都會守，那中線是比較熟悉的地方，三壘還是會持續練習。」