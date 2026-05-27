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配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。 不得逾中文說明書建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。 如有不適，應立即就醫。

有*85%受訪者在 40 歲後，開始減少或放棄頻繁配戴隱形眼鏡，但對很多民眾而言，隱形眼鏡早已成為日常生活不可或缺的一部分，因此消費者開始關注「配戴的舒適性」。近期在日本市場掀起討論的隱形眼鏡品牌refrear睿視能，全產品均為矽水膠材質，提供高透氧的配戴體驗，讓雙眼舒適自在。除了高透氧矽水膠材質外，也透過貼近年輕族群的方式，在社群間引發高度關注，特別是在日本，refrear透過與新生代K-pop文化的行銷操作，成功打入年輕族群視野，隨著人氣女團 BABYMONSTER 話題持續升溫，也讓更多人開始關注品牌於矽水膠材質與高透氧規格上的產品特色。隸屬於視陽光學的 refrear 睿視能，現在正式進入台灣市場，拓展全矽水膠產品，產品涵蓋一般視力矯正、散光與漸進多焦鏡片，提供多元配戴需求選擇。從日本社群話題延燒到台灣市場，refrear睿視能不只是一款隱形眼鏡，透過高透氧矽水膠材質，讓雙眼回歸舒適自在狀態，也呼應品牌所傳遞的—用更好的氧望未來。*資料來源：品牌委託KANTAR執行之隱形眼鏡市場調查，調查人數為300人，調查期間114年9月12日至9月18日。視陽光學股份有限公司 桃市器廣字第11505016號 睿視能矽水膠清透日拋隱形眼鏡 (衛部醫器輸字第037420號、衛部醫器輸字第038089號)【警語】 使用拋棄式隱形眼鏡應注意：