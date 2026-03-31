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中華職棒樂天桃猿「神威」陳晨威今（31）日在與台鋼雄鷹的比賽中，於4局下完成個人生涯第200次盜壘的里程碑，排名現役球員第2位、全紀錄第5位。當陳晨威完成200盜里程碑時，比賽短暫中斷，陳晨威拔起二壘壘包，接受全場球迷歡呼。陳晨威2018年選秀第2輪入隊，隔年就站穩一軍，2020年以單季42盜首度奪下聯盟盜壘王，2022至2024年連續3年蟬聯盜壘王，去年賽季陳晨威受到傷勢影響，只跑出27盜，以1次盜壘的差距，敗給味全龍李凱威，無緣盜壘王4連霸。值得一提的是，去年10月6日，桃猿例行賽最終戰作客澄清湖，陳晨威僅落後李凱威1次盜壘，只要追平就能以較優的盜壘成功率搶下盜壘王以及達成生涯200盜。陳晨威當時靠著內野安打上壘，全場都知道他有盜壘的意圖，也因為太心急，投手在牽制時，陳晨威已經起跑，最終遭到夾殺出局，也錯過盜壘王與生涯200盜。不過陳晨威馬上就在新球季的第3戰完成個人200盜里程碑，此役他扛先發第2棒、左外野手，首打席敲出一壘滾地球出局，第2打席靠著保送上壘，並靠著速度盜上二壘，達成生涯第200次盜壘，比賽也因此暫停，陳晨威將二壘壘包拔起，接受全場球迷歡呼。陳晨威目前累積200次盜壘，在現役球員中排名第2位，現役首位是富邦悍將41歲老將王勝偉；若以全紀錄來看，陳晨威排名聯盟第5位，前4傑分別是黃甘霖295盜、林易增290盜、王勝偉241盜以及彭政閔231盜。