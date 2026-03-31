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效力日職西武獅的林安可，今（31）日交手歐力士再度先發上陣還扛第4棒，前三打席無建樹，但八局下一二壘有人關鍵打席，一棒打出帶有2分打點二壘安打，擊球初速高達181公里，幫助西武獅超前比分，終場5：3擊敗對手，收下本季第2勝。林安可連續3場擔任先發第四棒出戰，首打席面對歐力士先發投手高島泰都，纏鬥7球後揮空遭三振，第二打席打成左外野飛球出局，第三打席則在五局下，面對曾入選日本隊國手的後援火球男山崎颯一郎，被137公里指叉球引誘遭到三振。西武獅、歐力士一路纏鬥到第八局仍3：3平手，長谷川信哉、西川愛也連續安打上壘，形成二、三壘有人，林安可對決洋投帕多摩（Luis Perdomo），於1好1壞情況下，掃出右外野平飛長打，一棒打回兩分，埼玉西武巨蛋全場也頓時歡聲雷動。根據轉播單位顯示，林安可這支安打擊球初速高達181公里，建功後也被換代打下場，他也靠這發關鍵一擊，幫助西武獅奪下本季第2勝，並首度站上英雄訪問台。林安可本戰最終4打數1安打，貢獻2分打點，吞下2次三振，賽後打擊率維持在2成50、3分打點。