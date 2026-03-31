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2027亞洲盃(Asian Cup)資格賽最終戰，中華男足今(31)日在主場迎戰斯里蘭卡，在1556名熱情球迷進場支持下，中華隊上半場就陷入2球落後的劣勢，下半場更是出現致命烏龍球。儘管前鋒游耀興隨後以頭槌破門追回1球，但最終仍無力回天，以1：3吞下敗仗。本屆亞洲盃資格賽中華隊總計6戰全敗，黯然以0積分作收。開賽第18分鐘，斯里蘭卡左路發動攻勢傳中，克里斯多福(K.Garrett Christopher)頭鎚擺渡給安東尼(S.R.K. Anthony)，後者在小禁區內起腳抽射破網，率先取得1：0領先。到了第26分鐘，斯里蘭卡再度從右路底線撕裂防線，塞南(D.S. Dillon Senan)精準傳中後，安東尼巧妙利用腳後跟妙傳，由尼洛尚(Senthurvasan Niloshan)跟進破門，將比分擴大至2：0。禍不單行的是，中華隊隊長陳柏良在第36分鐘突然因傷退場，由蔡孟辰替補上陣，隊長臂章則交接給歸化前鋒安以恩(Ange Samuel)。下半場雙方易邊再戰，中華隊在第54分鐘遭遇嚴重打擊。斯里蘭卡的尼洛尚從左路將球傳至門前，刁天龍在試圖解圍時不慎將球踢進自家球門，這記烏龍球讓斯里蘭卡取得3：0的絕對優勢。不過中華隊並未輕易放棄，僅過了1分鐘，刁天龍將功折罪從左路底線傳中，游耀興把握機會躍起頭槌破網，順利為中華隊打破鴨蛋，這也是他個人在國家隊生涯的第7顆進球。隨後黃偉傑一度帶球殺入左路底線，可惜攻勢最終遭到對手無情化解。比賽進行至第60分鐘，場上再度出現驚險畫面。中華隊先發門將黃秋霖在奮力撲救時與對手頭部發生猛烈相撞而痛苦倒地，確定無法堅持比賽，替補門將蔡碩哲臨危受命頂替上陣。為了改變戰局，中華隊在第78分鐘換上羅偉與許博傑，隨後第86分鐘李冠誼登場，迎來國家隊生涯的初登板，楊朝景替補吳彥澍上陣做最後的反撲。儘管傷停補時長達10分鐘，雙方互有攻勢但皆無功而返，最終比分定格在1：3，中華男足在本屆賽事無緣進帳任何積分，留下滿滿遺憾。