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沒錯球迷沒有眼花，富邦悍將今（31）日首度征戰亞太主球場，交手統一獅，靠著范國宸連2場開轟、張育成九上補進陽春砲，終場5：3擊敗統一獅，連2場客場作戰面對去年季後賽球隊，皆為贏球坐收，奪下開季2連勝之外，跨季8連勝也寫下隊史最佳成績。富邦悍將今年適逢球隊成軍第10年，喊出「Blue Power 不一樣了」，挾帶熱身賽4連霸高昂氣勢，開季首場面對中信兄弟就以8：2贏球，今日南下作戰面對統一獅，再度靠著投打穩定發揮，終場5：3贏球，寫下隊史第四度開季2連勝。富邦悍將隊史在2017、2020、2021年，都曾有過開季2連勝，本場追平後也第四度寫下隊史最佳開局，連同去年10月4日、以6連勝收官後，例行賽已經豪取8連勝，上一次輸球要追溯至185天前。本場前段戰雙方打擊互有來往，統一獅一度取得3：1領先，但富邦悍將真的不一樣了，三局上先追回1分，五局上再靠范國宸連2場開轟追平，兩隊一路3：3僵持到八局上，頂級大物王念好擊出關鍵二壘安打上壘，隨後葉子霆敲安打下勝利打點，九局上統一獅推出一軍初登板的新秀高偉強，張育成直接扛出陽春砲，拉開領先差距。兩隊先發投手方面，富邦悍將先發洋投魔力藍本場主投5局被敲4安打失3分退場，表現中規中矩，統一獅則由經典賽加拿大國手布雷克先發，同樣吃下5局被敲7安失3分，雙方後4局對決牛棚情況下，由富邦悍將技高一籌。