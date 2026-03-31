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中信兄弟開季遭遇2連敗，距離隊史最差開季連敗紀錄僅剩1場，本戰持續在主場洲際大本營面對味全龍，靠著本土王牌鄭浩均僅用62球投出6局無失分、5次三振完美發揮，以及宋晟睿2打點貢獻，終場4：1贏球，不僅奪下本季首勝，也免寫隊史最差開局成績。自2014年中信集團接手改名「中信兄弟」後，隊史最差開季成績是2020年，分別為開幕戰輸統一獅、2連戰遭富邦悍將橫掃，苦吞3連敗開場，且3場都是惜敗，合計輸分僅6分，至于兄弟隊史最慘開局則是7連敗，但得追溯至27年前的1999年球季。中信兄弟今年開季由羅戈、黎克先發，先後交手樂天桃猿、富邦悍將皆未能取勝，本場將勝利寄託給本土王牌鄭浩均，他最終僅用62球包含41顆好球就吃完6局，僅被打出3安打、另添5次三振，用完美表現幫球隊確保勝利。打線方面，中信兄弟6局下黃韋盛在滿壘時選到保送擠回第1分，後續宋晟睿補上安打拉開比分，後者第八局再打進本場第2分打點，儘管九局上作為替代守護神的江忠城登板，失掉1分把局面搞得緊張，但最終仍順利守成，兄弟終場4：1贏球。