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中華職棒台鋼雄鷹今（31）日作客桃園球場，踢館樂天桃猿，此役桃猿在4局下靠著林泓育的適時安打先馳得點，雄鷹在6局上反攻，王柏融把握得點圈機會，敲出逆轉戰局的2分打點安打，9局上曾子祐再貢獻保險分，加上雄鷹投手群聯手壓制，終場就以3：1逆轉擊退桃猿，本季首勝到手，桃猿則是吞下2連敗。此役雙方都推出洋投先發，由雄鷹後勁（Bradin Hagens）交手桃猿新洋投魔爾曼（Kyle Marman ），此役前3局雙方都無分數進帳，4局下桃猿先發制人，陳晨威選到保送，並且發動速度盜上二壘，完成個人生涯200盜的里程碑，隨後靠著林智平的滾地球推進以及林泓育的適時安打，回到本壘得分，桃猿先馳得點，取得1：0領先。雄鷹前5局分數「掛蛋」，6局上展開反攻，一出局後魔鷹敲安，陳文杰獲得保送，並靠著滾地球推進，在兩出局後進佔二、三壘，此時桃猿決定換投，王志煊登板「拆彈」，卻被王柏融敲出中外野平飛安打，一棒2分逆轉戰局，雄鷹取得2：1領先。9局上雄鷹攻勢再起，曾昱磬在一出局後敲出二壘安打，並靠著推進與曾子祐的安打攻下保險分，雄鷹取得3：1領先。後勁此役主投5.1局失1分，退場時是勝投候選人，雄鷹牛棚依序上陣，陳柏清0.2局無失分，許育銘、施子謙各中繼1局無失分，9局下林失翔登板救援，演出3上3下，終場雄鷹就以3：1逆轉擊退桃猿，本季首勝到手，桃猿則是吞下2連敗。