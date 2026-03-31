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中華職棒台鋼雄鷹今（31）日靠著「大王」王柏融在6局上的關鍵一擊，以3：1逆轉擊退樂天桃猿，取得本季首勝，賽後雄鷹總教練洪一中大讚王柏融是此役的MVP，王柏融笑說，「謝謝、謝謝，團隊的大家都有貢獻。」王柏融指出，團隊打擊近期較低迷，這支安打出現後，大家心情就比較沒那麼緊繃，「希望大家放手大膽去做。」王柏融此役扛雄鷹先發第7棒、左外野手，6局上雄鷹落後1分，兩出局後攻佔二、三壘，桃猿策略性換上左投王志煊，「拆彈」，卻被王柏融敲出逆轉戰局的2分打點安打，也成為此役的勝利打點。賽後談到關鍵性的安打，王柏融說，「當下就有這個（換投）感覺，因為前面有喊過1次暫停，想說對付完右打之後，可能會有換左投的一個現象，自己有去預測。」雄鷹總教練洪一中指出，這2場打線比較低迷，王柏融這一安算是帶動球隊士氣，王柏融則表示，「自從那支安打後，後面大家心情可能就比較沒那麼緊繃了。可能剛開賽大家都有點綁手綁腳，希望藉由今天這場比賽之後，大家能夠放手大膽去做。」聽到洪總稱讚自己是此役的MVP，王柏融笑了出來，「謝謝、謝謝。大家都表現很好，投手、後援都投得很好，大家團隊都有貢獻到。」王柏融從熱身賽就展現出不錯的擊球感覺，他表示最主要還是心理調整，「心理影響到身理的狀態，想法改變一下，也很多人告訴我，那我也去嘗試。上去（打擊）就是像今天講的，開心打球，打好每一個打席，開心去面對。」王柏融前陣子因身體微恙，經過觀察今日才登錄一軍，也因此錯過29日的首戰，他說不會感到可惜，「不會啦，能夠每天都出賽比較重要。不要說打1場、2場，然後突然又不舒服，比較擔心那樣子的狀態。」