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中華職棒台鋼雄鷹今（31）日靠著「大王」王柏融的關鍵逆轉安打，以3：1擊退「衛冕軍」樂天桃猿，取得本季首勝。賽後雄鷹總教練洪一中表示，王柏融的安打非常重要，「大家打擊都很低迷的時候，適時安打追平，整個士氣上（幫助）。」洪總指出，桃猿左投王志煊的球路不是那麼好攻擊，剛好王柏融挺身而出，「柏融就是今天MVP啦！真的是謝謝他。」此役面對桃猿新洋投魔爾曼（Kyle Marman），雄鷹前5局「掛蛋」，不過在6局上吹起反攻號角，魔鷹在一出局後敲安，陳文杰獲得保送，並靠著滾地球推進，在兩出局後進佔二、三壘，此時桃猿決定換投，王志煊登板「拆彈」，卻被王柏融敲出中外野平飛安打，一棒2分逆轉戰局，最終雄鷹以3：1逆轉擊退桃猿，取得本季首勝。賽後雄鷹總教練洪一中表示，魔爾曼的控球、球威都滿強的，「最主要是他那一顆指叉球，放球點那麼高，然後又投得準的話，那當然是很難掌握。」前5局雄鷹落後1分，王柏融掌握得點圈機會，從左投王志煊手中敲出逆轉安打，洪總直言這支安打非常重要，「大家打擊都很低迷的時候，適時安打追平，整個士氣上（幫助），不然好像整個打線都串聯不起來，不是打得那麼理想。」洪總指出，首戰1：3不敵獅隊，也是因打線無法串連而落敗，「今天我們前幾局也有攻勢，但就是沒辦法（得分），受制於那個投手（魔爾曼），都沒有打進來。」洪總進一步表示，桃猿選擇在面對王柏融時換投，「因為王志煊，左打也不好掌握，他那個側投對左打來講，是有點難度，不過柏融就是今天MVP啦！真的是謝謝他。」此役先發投手後勁主投5.1局失1分，最終拿下勝投，洪總認為後勁此役雖然局數有點短，但因為是開季首次先發，整體來看仍是很出色的表現。後勁退場後，牛棚接力封鎖桃猿打線，「還不錯，今天各司其職，每個地方都有完成該完成的責任。」