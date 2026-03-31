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中華職棒中信兄弟本土王牌「美美」鄭浩均，今（31）球隊開季連敗之際掛帥先發，主投6局無失分，成功帶領球隊終止2連敗。在賽後MVP的頒獎台上，鄭浩均感謝隊友一起打下勝利，也謝謝球迷不離不棄，談到經典賽交手大谷翔平，鄭浩均說，「我覺得我們跟世界的距離沒有差很遠，我可能那天表現不是那麼理想，但大家看我第1局的表現，應該還是覺得有機會，謝謝各位不離不棄，一直支持我們。」兄弟上週吞下開季2連敗，今日在大本營洲際球場與龍隊進行2連戰，系列賽首戰推出鄭浩均搶勝，他不負眾望，主投6局無失分，僅被敲3安，送出5次三振、1次觸身球保送，最終兄弟以4：1擊退龍隊，成功止敗。賽後鄭浩均獲選單場MVP，他表示，「一開始教練就明確告訴我，投球內容是6局，過程中相信小高（高宇杰），他幫我很多，有很好的配球、引導我，很感謝小高。」拿下終止2連敗的MVP，鄭浩均說是屬於隊友跟球迷，「送給我的隊友，大家都很努力，最重要的是謝謝2連敗還支持我們的球迷。」鄭浩均季前入選經典賽中華隊，在「台日大戰」掛帥先發，不過被大谷翔平敲出一發滿貫全壘打，僅投1.2局就失8分退場，最終承擔敗投。回憶該場比賽，鄭浩均說，「我覺得我們跟世界的距離沒有差很遠，我可能那天表現不是那麼理想，但大家看我第1局的表現，應該還是覺得有機會，謝謝各位不離不棄，一直支持我們。」