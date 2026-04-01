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▲陳柏良目前國家隊出賽次數已達98場，原預計今年能達成「百場里程碑」，如今卻被傷勢陰影籠罩，羅斯對此感到遺憾。（圖／美聯社／達志影像）

▲中華男足預計5月底展開集訓，備戰6月的國際友誼賽。（圖／中華民國足球協會提供）

2027年亞足聯亞洲盃（AFC Asian Cup）資格賽最終輪於昨（31）日進行收官戰，中華男足在主場1556名球迷的吶喊聲中，最終以1：3不敵斯里蘭卡。總計本屆賽事6戰全敗、積分掛零，黯然結束本屆征途。然而，比戰績更令球迷揪心的，是台灣隊長陳柏良的傷退與防線頻頻失守的隱憂。在澳洲籍新帥羅斯（Matt Ross）眼中，這支換血中的部隊，問題究竟藏在哪裡？比賽上半場，中華隊防線顯得捉襟見肘。第18分鐘與26分鐘，斯里蘭卡先後從左右兩路輕鬆撕裂防線，由安東尼（S.R.K. Anthony）與尼洛尚（Senthurvasan Niloshan）連下兩城。下半場第54分鐘，刁天龍在門前試圖解圍時不慎踢入「烏龍球」，讓比分瞬間來到0：3，中華隊的士氣再次跌到谷底。儘管隨後刁天龍將功折罪，助攻前鋒游耀興頭槌破門追回一球，展現不放棄的韌性，但防守端的不足讓羅斯賽後直言：「防守是球隊整體的事，而不是只依賴4名後衛。這場比賽主要的問題是我們在『由攻轉守』過程，這點還要再加強。」本場比賽的轉捩點發生在第39分鐘，國家隊出賽紀錄保持人陳柏良意外受傷，隨即坐救護車離開球場，到醫院接受治療。在賽後記者會上，面對記者詢問陳柏良以及門將黃秋霖的最新傷況時，足協人員就以「個人隱私」為由拒絕透露，因此兩人的狀況目前仍無從得知。陳柏良目前國家隊出賽次數已達98場，原預計今年能達成「百場里程碑」，如今卻被傷勢陰影籠罩。羅斯對此感到遺憾：「現在要決定還太早。非常遺憾看到柏良受傷，也希望不要太影響他在俱樂部的賽事。」此戰唯一進球的游耀興則表示：「不管是失誤或柏良哥受傷，都不是我們想看到的，但這也是我們球員要快速去適應和調整的。在柏良哥下場後，我們也是透過喊聲還有更多溝通來應對。」雖然最終輪6戰全敗的結果稍嫌苦澀，但羅斯對這支平均年齡大幅下修的隊伍仍抱有希望。此役有李冠誼、蔡孟辰、楊朝景等球員完成國家隊首秀，展現出初生之犢不畏虎的鬥志。羅斯特別提到下半場的戰術修正，將游耀興前推與黃偉傑配合，創造出多次進攻威脅。年僅24歲的游耀興已經進帳個人國家隊第7球，在球隊中已經算是中生代的他認為：「球隊一直在換血，不斷有年輕球員進到球隊裡，他們在場上很積極，也會一直去爭取球權，我覺得這也是我們要保持的精神。」或許換血後的曙光正在一場接一場的比賽途中，慢慢照亮中華男足的未來。中華男足預計5月底展開集訓，備戰6月的國際友誼賽。中華男足目前正處於「最黑暗的黎明」。由攻轉守的斷層、老將受傷的空缺，以及後防默契的不足，都是短期內難以填補的黑洞。然而，游耀興的接班架勢與新秀的積極、鬥志，確實為這支球隊留下一線生機。