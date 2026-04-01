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▲昨日在桃園副球場，樂天桃猿二軍交手味全龍二軍，不少球迷入場觀賽。（圖／記者陳柏翰攝,2026.3.31）

中華職棒樂天桃猿本季將二軍北遷，昨（31）日桃猿二軍在桃園副球場展開例行賽首戰，幾位一軍登場機會較少的球員、投入復健賽的傷兵都有出賽，桃猿總教練曾豪駒表示，一、二軍整合的好處是資源可以共享，教練團在觀察選手或溝通會比較一致；隊長梁家榮則說，一軍比賽的氛圍就在二軍基地旁，可以增加二軍選手的企圖心，「『我很想上一軍』的那個企圖心會更加體現出來，所以我覺得對我們來說是一件好事。」桃猿本季將二軍北遷，選手升降僅5分鐘的路程，昨日晚間桃猿一軍在主球場交手台鋼雄鷹，中午桃猿二軍則是在副球場交手味全龍二軍，桃猿一軍教練團輪流前往副球場觀看選手狀態，包含投入復健賽的梁家榮、朱承洋，又或是在一軍出賽機會較少的馬傑森、李勛傑、歐晉。桃猿總教練曾豪駒表示，「二軍在副球場，如果選手有出賽或練習，我們都可以就近去觀察到每位選手的狀況。如果一軍有比賽，今天沒有先發的選手，也可以先過去出賽做準備。」曾總直言，一軍有些選手出賽少，二軍剛好有比賽，就可以透過實戰去維持打擊手感。對於二軍歸建桃猿，曾總認為好處就是一、二軍資源共享，「主場的資源，選手可以去好好去利用。然後觀察或溝通上就會比較一致。」昨日在二軍投入復健賽的新任隊長梁家榮則表示，「我覺得這對選手、球隊、教練團來說，其實是一個非常好的事情。因為大家可以很及時地去做一個調度。」梁家榮指出，球場就在旁邊，一軍的比賽晚上打，二軍球員也可以很感受到很即時的氛圍，「『我很想上一軍』的那個企圖心會更加體現出來，所以我覺得對我們來說是一件好事。」