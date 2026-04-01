我是廣告 請繼續往下閱讀

籃球界的最高榮譽即將揭曉。根據ESPN記者Shams Charania的最新報導，2026年奈史密斯籃球名人堂（Naismith Basketball Hall of Fame）首波入選名單已經曝光，包含NBA名將史陶德邁爾（Amar’e Stoudemire）與現任公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers），以及WNBA傳奇球星帕克（Candace Parker）、戴爾唐恩（Elena Delle Donne）等人。NBA方面，綽號「小霸王」的史陶德邁爾（Amar’e Stoudemire）在效力太陽隊與尼克隊時期以暴力的體能與扣籃聞名。他在2002-03賽季擊敗姚明奪下新人王，職業生涯14年共 6次入選全明星賽、5次入選年度最佳陣容，是 2000年代最具代表性的前鋒之一。現任公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也榜上有名。瑞佛斯在 NBA 闖蕩超過 40年，曾以球員身分入選明星賽，轉任教練後成績更為亮眼。他曾在 2008年率領塞爾提克奪冠，目前執教生涯累積1191場勝利，在NBA 史上排名第 6，距離第 5名的萊利（Pat Riley）僅差 19勝。本次名單由帕克（Candace Parker）領銜，她在2024年退役前擁有輝煌戰績，不僅曾獲3座 WNBA 總冠軍、2次MVP，更是史上首位在同年包辦新人王與MVP的球員。帕克在田納西大學時期便展露頭角，職業生涯16年獲獎無數，目前則轉戰媒體圈擔任評論員。另一位傳奇戴爾唐恩（Elena Delle Donne）同樣入選。她是WNBA史上首位在兩支不同球隊獲得MVP 球員，生涯兩度獲選MVP、1座總冠軍，並7度入選全明星賽。她在德拉瓦大學時期便是得分機器，進入職業後更是聯盟最具影響力的球星之一。名人堂預計將於4月5日正式公布2026年完整的入選名單。其他進入最終決選的成員還包括6度入選全明星賽的葛瑞芬（Blake Griffin）、凱文強森（Kevin Johnson）以及資深裁判克勞佛（Joey Crawford）。