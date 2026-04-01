洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）今（1）日將在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）本賽季首度以「第1棒、投手」的二刀流身分先發出賽，更因為近期美國媒體報導了一項令球迷震驚的統計數據，大谷翔平竟然在本季的「衝刺速度」上，以每秒21.2英尺（約6.5公尺）排名大聯盟墊底。
意外的數據 衝刺速度大聯盟最慢
根據美媒《Sporting News》引述數據網站「Baseball Savant」的資料顯示，大谷翔平目前的「衝刺速度」（Sprint Speed）僅為每秒21.2英尺（約6.5公尺），在所有符合測量條件的球員中位居末座。這項數據隨即在社群媒體上引發熱烈討論，被視為這位全能戰士罕見的「弱點」。
不過，媒體也隨即緩頰，指出賽季才剛開始，大谷僅出賽4場，且球員在確定會被出局的滾地球中通常不會全速奔跑。考慮到大谷在2024年曾創下「54全壘打、59盜塁」的輝煌紀錄，外界普遍認為這只是樣本數過少導致的暫時統計現象。
轉戰道奇首場二刀流 挑戰歷史紀錄
撇開速度爭議，大谷今日在洛杉磯主場對戰守護者隊的比賽中，將迎來轉戰道奇後的首場二刀流秀。這是他自2023年效力天使隊以來，再次於例行賽同時以投手與打者身分登場。
大谷預計投滿6局，上限為7局。他在日前的熱身賽中展現極佳狀態，主投4局送出11次三振，力求拿下本季首勝，並朝向與隊友山本由伸爭奪賽揚獎的目標邁進。大谷目前開季4場比賽打擊率為.167，尚未敲出全壘打。但他今日面對守護者先發投手拜比（Tanner Bibee）擁有絕對優勢，生涯對戰8打數3安打，其中包含2支全壘打，對戰打擊率高達.375。
道奇隊先發名單
道奇隊今日派出的鑽石陣容如下：
投手/指名打者：大谷翔平
右外野手：塔克（Kyle Tucker）
遊擊手：貝茲（Mookie Betts）
一壘手：弗里曼（Freddie Freeman）
捕手：史密斯（Will Smith）
三壘手：蒙西（Max Muncy）
左外野手：特南德茲（Teoscar Hernández）
中外野手：帕黑斯（Andy Pages）
二壘手：弗里蘭（Max Friedland）
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美媒《Sporting News》引述數據網站「Baseball Savant」的資料顯示，大谷翔平目前的「衝刺速度」（Sprint Speed）僅為每秒21.2英尺（約6.5公尺），在所有符合測量條件的球員中位居末座。這項數據隨即在社群媒體上引發熱烈討論，被視為這位全能戰士罕見的「弱點」。
不過，媒體也隨即緩頰，指出賽季才剛開始，大谷僅出賽4場，且球員在確定會被出局的滾地球中通常不會全速奔跑。考慮到大谷在2024年曾創下「54全壘打、59盜塁」的輝煌紀錄，外界普遍認為這只是樣本數過少導致的暫時統計現象。
轉戰道奇首場二刀流 挑戰歷史紀錄
撇開速度爭議，大谷今日在洛杉磯主場對戰守護者隊的比賽中，將迎來轉戰道奇後的首場二刀流秀。這是他自2023年效力天使隊以來，再次於例行賽同時以投手與打者身分登場。
大谷預計投滿6局，上限為7局。他在日前的熱身賽中展現極佳狀態，主投4局送出11次三振，力求拿下本季首勝，並朝向與隊友山本由伸爭奪賽揚獎的目標邁進。大谷目前開季4場比賽打擊率為.167，尚未敲出全壘打。但他今日面對守護者先發投手拜比（Tanner Bibee）擁有絕對優勢，生涯對戰8打數3安打，其中包含2支全壘打，對戰打擊率高達.375。
道奇隊今日派出的鑽石陣容如下：
投手/指名打者：大谷翔平
右外野手：塔克（Kyle Tucker）
遊擊手：貝茲（Mookie Betts）
一壘手：弗里曼（Freddie Freeman）
捕手：史密斯（Will Smith）
三壘手：蒙西（Max Muncy）
左外野手：特南德茲（Teoscar Hernández）
中外野手：帕黑斯（Andy Pages）
二壘手：弗里蘭（Max Friedland）