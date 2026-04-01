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隨著2025-26 NBA例行賽進入尾聲，洛杉磯湖人隊的休賽季動向已成為焦點。根據多家美媒報導，湖人主力後衛里夫斯（Austin Reaves）預計將在今夏跳出合約投身自由市場，而湖人隊的首要任務便是與其簽下一份5年、總價高達2.41億美元（約合新台幣77億元）的頂薪合約，將這位明星後衛長期留在洛杉磯。里夫斯目前合約在2026-27賽季擁有價值1490萬美元的球員選項。ESPN記者麥克梅納明（Dave McMenamin）報導指出，里夫斯計畫拒絕執行該選項，成為一名完全自由球員。自2021年落選後以雙向合約加入湖人以來，里夫斯的表現堪稱驚奇。本賽季他場均貢獻23.5分、4.7籃板、5.6助攻及1.1抄截，已成為球隊不可或缺的基石。專家巴克利（Zach Buckley）預測，湖人將毫不猶豫地開出5年2.41億美元的頂薪合約與其續約。在詹姆斯（LeBron James）時代逐漸落幕後，湖人已確立由唐西奇（Luka Doncic）作為球隊的新面孔。本季里夫斯與唐西奇展現了極佳的化學反應，被視為最完美的後場搭檔。湖人球團的戰略目標非常清晰：優先鎖定里夫斯的長期承諾，圍繞這對年輕的核心雙人組打造奪冠陣容。薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，除了里夫斯的續約案，湖人今夏將擁有約5000萬美元的薪資空間。隊中多名球員如八村壘（Rui Hachimura）、肯納德（Luke Kennard）等人的合約都將到期。此外，自由市場中潛在的目標還包括持有球員選項的崔楊（Trae Young）、哈登（James Harden）以及格林（Draymond Green）等球星。擁有雄厚財力的湖人隊，將在確保里夫斯留隊後，利用剩餘空間補強，協助唐西奇與里夫斯在後詹姆斯時代延續紫金王朝的輝煌。