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吉米·巴特勒（Jimmy Butler）： 膝蓋傷勢（賽季報銷）。





膝蓋傷勢（賽季報銷）。 莫塞斯·穆迪（Moses Moody）： 膝蓋傷勢（賽季報銷）。





膝蓋傷勢（賽季報銷）。 艾爾·霍福德（Al Horford）： 小腿傷勢（缺陣中）。





小腿傷勢（缺陣中）。 塞斯·柯瑞（Seth Curry）： 內收肌傷勢（缺陣中）。





金州勇士隊的球迷終於等到了曙光。根據美國資深體育記者艾米克（Sam Amick）的最新消息指出，當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）在週二的隊內5對5實戰對抗賽中表現極其出色，身體對抗與投籃手感均已恢復至比賽水準。目前勇士教練團與醫療團隊正審慎樂觀地規劃他的回歸時程，目標直指台灣時間下週一（4月6日）在主場對陣休士頓火箭的關鍵戰役。雖然柯瑞已參與全隊合練且反應良好，但為了確保長期健康並應對即將到來的季後賽/附加賽，勇士球團仍維持謹慎步調。報導顯示，柯瑞確定將的比賽，而週五對陣克里夫蘭騎士的比賽也「大概率不會出戰」。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）先前曾強調，球隊不會冒險讓柯瑞在尚未完全準備好時匆促上陣，但隨著例行賽進入最後一週的衝刺，柯瑞的回歸將為目前陷入卡位戰的勇士注入一劑強心針。本賽季至今，現年38歲的柯瑞依然保持頂尖水準，為勇士出戰39場比賽中，場均能貢獻，是球隊不可或缺的進攻發動機。在柯瑞缺陣的這段期間（約20場比賽），勇士主要依賴波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕球員分擔組織責任，雖然戰績勉力維持在附加賽區間，但顯然缺乏關鍵時刻的終結能力。若能在下週一順利對陣火箭復出，柯瑞將有剩餘4至5場例行賽的時間進行實戰熱身，這對於勇士在季後賽前找回團隊默契至關重要。除了正在進行最後復健階段的柯瑞，勇士隊目前名單仍顯得相當單薄，這也是外界擔憂其季後賽前景的主因：隨例行賽步入尾聲，外界對於柯瑞是否應在「傷兵滿營」的情況下冒險復出存在不少疑慮。畢竟柯瑞已高齡38歲，在球隊兩名大將巴特勒與穆迪皆已報銷的慘烈現狀下，原先不少專業球評預期勇士會讓柯瑞直接「關機」直到本季結束，以保全這位基石球員未來的職業壽命。然而，站在柯瑞與球團的角度，現階段的選擇極為糾結。首先，柯瑞與季中加盟的明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）合體次數寥寥可數，兩人極度缺乏實戰磨合，若想在附加賽突圍，僅靠目前的殘缺陣容機率確實偏低。展望明年雖然是較為保守穩健的選擇，但考慮到柯瑞已進入職業生涯末年，能競爭季後賽的機會「打一次少一次」，這或許正是柯瑞即便面對極大風險，仍堅持要在此刻重返賽場，為灣區做最後一搏的主因。