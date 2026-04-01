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多倫多藍鳥隊休賽季重金補強的強投龐塞（Cody Ponce），在昨（31）日迎來重返大聯盟的首場先發，不料卻發生令人揪心的受傷意外。經過核磁共振（MRI）檢查後，龐塞確認為右膝前十字韌帶（ACL）損傷，目前已列入15天傷兵名單。藍鳥總教練史奈德（John Schneider）今日受訪時坦言，龐塞會長期缺陣，甚至不排除賽季提前報銷的可能性。現年31歲的龐塞曾轉戰日職（NPB）及韓職（KBO），去年他在韓職繳出統治級數據，以17勝1敗、自責分率1.89及單季252次三振包辦勝投、自責分率、三振「三冠王」，並勇奪崔東原獎與年度MVP。藍鳥隊看好他在海外征戰的實力，季前砸下3年3000萬美元（約新台幣9.58億元）的大約簽下這位火球男。昨日對陣落磯的比賽中，龐塞前2局表現穩定，但在3局上處理一顆下丘滾地球時，因重心不穩突然摔倒，隨後神情痛苦地倒地不起，最終被迫出動醫療推車送離球場。他的藍鳥處女秀僅投2.1局便因傷畫下句點。藍鳥球團今日證實龐塞確診右膝前十字韌帶損傷。總教練史奈德表示：「我們正在諮詢其他意見，雖然具體歸隊時間還不確定，但這會是長期的缺席。如果能避開手術當然最好，但無論如何都需要一段很長的復健期。」對於龐塞今年是否有機會回歸，史奈德持保留態度，表示仍需等待醫療團隊的最終評估。目前龐塞已穿上保護支架固定患部，儘管非常挫折，但教練形容他的情緒相當平穩，還在試圖接受現狀。因應先發輪值受傷的打擊，藍鳥隊隨即從3A升上後援右投艾斯特拉達（Jeremiah Estrada）填補球員名單空缺。身為美聯衛冕冠軍，藍鳥隊原先預計由龐塞扛起球隊的第4號先發，如今他的重傷對先發輪值無疑是沉重打擊。在賽季剛起步的階段就失去穩定度極高的MVP級強投，藍鳥隊接下來可能必須依賴農場新秀或尋求交易來度過戰力真空期。