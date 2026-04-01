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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平將於今（1）日對陣守護者隊的比賽中，以「第1棒、投手兼指定打擊」身分迎來本季首場二刀流先發。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前記者會中，對大谷重啟投打雙棲展現高度信心，不僅大讚他滑球的進化，更直言大谷有機會成為史上首位奪得賽揚獎的二刀流球員。大谷翔平去年經歷第二次右肘手術後的回歸賽季，本季投球狀態更上一層樓。羅伯斯分析：「與去年相比，大谷的變化球感覺更好了。去年術後初期速球控球還不錯，但變化球還在調整階段；現在他的滑球能隨心所欲改變位移，狀態非常好。」對於大谷能否衝擊賽揚獎，羅伯斯給予極高評價：「這看起來雖然不切實際，但如果有人能做到，那一定是大谷。他能在維持火力輸出的同時競爭賽揚獎，這對日本投手來說是極大的鼓舞。」他強調大谷不滿足於「史上最強球員」，更以「世界第一投手」為目標，展現強大的意志力。大谷今日不只要先發登板，還以1棒身分登場，這對體能與心態轉換是極大考驗。羅伯斯坦言，尤其是主場作戰時，大谷剛投完1局上就得立刻拿起球棒準備1局下的首打席，幾乎沒有喘息空間。「我們不會說那個打席會被犧牲掉，但確實非常困難。不過，為了那一打席而更動整個打線順序，是一個需要審慎考慮的複雜問題。」儘管外界擔心大谷在投球日及隔天的打擊表現會下滑，但羅伯斯以大谷去年季後賽對陣釀酒人「單場7局無失分＋3轟」的傳奇表現背書：「他就是那種能打破常理、在大家都說他打不到球時轟出3支全壘打的特別選手。」面對媒體對於打序變動的疑問，羅伯斯表示自己屬於「慎重派」，不會因為幾場表現就輕易更動大谷的1棒位置。「我會先觀察幾場比賽，評估他在登板當日及隔天的打擊產出後再做決定。」最後，羅伯斯強調「健康」仍是挑戰賽揚獎與球隊三連霸的大前提。只要大谷能維持健康穩定登板，那些看似不可能的個人目標都將變為現實。