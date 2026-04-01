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曾在2026世界棒球經典賽（WBC）披上國家隊戰袍的球員陳晨威，遭爆與樂天桃猿隊友林立、歐晉於高雄下榻飯店期間，凌晨時分在走廊喧嘩、奔跑，引發同層住客強烈不滿。對此，《CTWANT》報導指出，樂天桃猿球團證實已經對涉事球員進行處分，並向受影響的房客致歉。報導一出，大批網友強烈質疑飯店管理不當，怎麼能將監視器畫面輕易外流。根據《CTWANT》報導，事件發生在3月23日凌晨。前一晚（22日）樂天桃猿剛在澄清湖棒球場的官辦熱身賽中，以9：2擊退台鋼雄鷹，單場敲出16支安打火力全開。或許是因贏球心情大好，陳晨威、林立與歐晉等3人在返抵飯店後疑似興奮過度。投訴住客指出，凌晨3點55分左右，甚至目擊陳晨威「上身赤裸」與隊長林立在飯店走道上來回走動、嬉鬧奔跑，音量大到讓其他房客難以入眠，時間長達5分鐘以上。不滿的住客怒斥：「真的很生氣。半夜3、4點還在外面吵吵鬧鬧像群猴子。」針對球員失序行為，《CTWANT》報導指出樂天桃猿球團表示：「球團已即時展開內部調查，在確認事實後依據規定進行處分。三位選手已深刻反省，承諾未來不會再犯。」球團也強調將加強球員生活管理與教育，避免類似影響球隊形象的事件再次發生。雖然球員行為失當在先，但隨著報導公開的「走廊監視器截圖」卻在網路上引發激烈論戰。不少網友認為，球員在公共區域喧嘩固然不對，但飯店內部監視器影像屬於房客隱私，不應被隨意擷取並供給媒體爆料。網友紛紛留言質疑：「半夜大吵是不好，但飯店監視器可以這樣隨便公布嗎？」、「我第一時間看到這個畫面的反應是，可以隨意這樣子公布客人的錄影嗎？還給媒體，不管對象是不是公眾人物，感覺做法不太適合欸…」、「這個飯店很有問題欸！隨便就可以公佈監視器畫面？」