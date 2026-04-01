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洛杉磯道奇隊於今（1）日在主場迎戰守護者隊，這場比賽不僅是大谷翔平本季首度以二刀流身分登場，場外更是熱鬧非凡。球團今日同步舉辦主題日，發放陣中另一名日籍強投山本由伸與《超級瑪利歐》人氣角色「耀西」聯名的公仔，吸引球迷在比賽開打前4小時就在球場外排隊，網路轉售價格更已瘋狂飆破萬元台幣。由於山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）的名字，美國球迷經常親切地稱呼他為「Yoshi」。道奇球團看準這股商機，特別與《超級瑪利歐》系列合作，推出身穿道奇隊18號主場球衣、戴著藍色手套的「耀西」搖頭娃娃。這款公仔不僅背號細節到位，呆萌模樣更是在發布預告時就造成轟動，導致今日比賽門票早早就被搶購一空。今日比賽開始前4小時，道奇球場外便已出現延綿不絕的人龍，不少球迷為了確保能拿到限量4萬份的入場贈品，不惜全家出動排隊。就在贈品發放後不久，美國線上拍賣平台「eBay」隨即出現大量轉賣的「耀西」。起初標價約在3萬日圓（約新台幣6027元）左右，但隨著稀缺性提升，部分賣場的成交價格竟一路飆升至5萬5千日圓以上，折合台幣驚人地突破1萬元。