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世界足壇爆出史上最大冷門之一！曾四度捧起大力神盃的傳統強權，在2026年世界盃歐洲區附加賽決賽中，竟與世界排名僅66的波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱波赫）戰至PK大戰，最終以慘遭擊敗。這項結果宣告義大利連續三屆無緣世界盃舞台，這支曾在1934、1938、1982及2006年封王的「藍衫軍」，將面臨至少長達16年無法踏上世界盃草皮的至暗時刻。比賽開局，義大利原本掌握主動權，上半場第19分鐘由前鋒基恩（Moise Kean）巴斯托尼（Alessandro Bastoni）因禁區邊緣惡意犯規領到紅牌離場。陷入人數劣勢的義大利在下半場苦苦支撐，在第79分鐘慘遭波赫前鋒塔巴科維奇（Haris Tabaković）攻破大門，雙方戰成1：1平手並一路糾纏至延長賽與PK大戰。在殘酷的12碼對決中，義大利隊員抗壓性崩盤，最終以1：4敗北，眼送波赫奪下隊史自2014年後、第二張世界盃入場券。賽後，義大利總教練加圖索（Gennaro Gattuso）神情落寞，他坦言現在檢討技術细节已無意義：「事實就是我們連續三屆缺席世界盃。無論是國家隊還是俱樂部層級，我們在達成目標上都面臨極大困難。」後衛史賓納索拉（Leonardo Spinazzola）更是語帶哽咽表示：「我們至今仍難以置信會以這種方式出局。這不僅讓我們和家人感到痛苦，更對那些從未在世界盃看過義大利比賽的孩子們感到抱歉。」2026年世界盃將由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦，規模首度擴大至參戰。原本外界預期名額增加將有助於強權晉級，未曾想世界排名第13的義大利竟再次倒在附加賽。這場失利不僅重創義大利足球形象，更反映出這支四冠強權在人才斷層與心理素質上的長期積弱。本屆世界盃將於6月11日至7月19日登場，屆時全世界將再次目睹一個沒有「藍衫軍」參與的足球最高殿堂。