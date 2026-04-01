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克里夫蘭守護者隊總教練波特（Stephen Vogt）於今（1）日在客場對陣洛杉磯道奇隊賽前，針對昨日比賽中「無視」大谷翔平致意的趣事向媒體大聲喊冤。波特笑稱自己絕對沒有要冷落這位二刀流巨星，並對大谷超乎常人的職業素養致上最高敬意。在昨日的系列賽首戰中，發生了一段搞笑的插曲。向來注重禮節的大谷翔平，在首打席前一如往常地轉向對方休息區，準備向守護者教頭波特點頭致意。然而，當時波特正低頭專注於手中的筆記，完全沒注意到大谷的目光，大谷隨即露出一臉苦笑且略顯落寞的表情，畫面被轉播捕捉後引發社群熱議。波特今日受訪時趕緊澄清，邊說還邊露出尷尬又不失禮貌的微笑：「我那時正忙著寫東西，真的沒注意到。我知道他通常會在打席前跟我打招呼，但那瞬間我腦子裡在想別的策略……我打從心底尊敬翔平，過去我們也曾以球員身分交手過，絕對不是故意無視他啦。」這位 41 歲的少帥邊說邊露出尷尬又不失禮貌的微笑。除了澄清誤會，曾帶領守護者連兩年奪下分區冠軍並榮膺年度最優秀總教練的波特，也從專業角度剖析了大谷翔平的偉大。波特指出，大谷能每天維持打者出賽，同時還得每6到7天準備一次先發登板，背後付出的代價驚人。「要做到這點，身心靈的負擔是非常巨大的。」波特感嘆道：「這代表你一年365天、一天24小時，生活重心都必須完全放在棒球上。大谷現在所成就的一切，真的是一件非常了不起的事情。」