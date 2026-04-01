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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（31）日於主場迎戰克里夫蘭守護者隊。針對陣中日籍二刀流巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）擔任第一棒先發投手兼指定打擊的超狂起用法，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽前記者會上首度鬆口，表示未來將會持續密切注視這個情況，甚至暗示在登板日當天有變更打序的可能。當大谷翔平在主場登板先發時，他必須在投完第一局上半後，立刻回到休息室前將手套交給教練，並直接在原地迅速穿戴好打擊護具準備上場打擊。將這一切看在眼裡的指揮官羅伯茲（Dave Roberts）坦言，特別是第一個打席真的非常困難。羅伯茲解釋道，在主場比賽時，大谷翔平必須從投手丘直接回到休息室前準備打擊，雖然不能說這是一個被放棄的打席，但選手確實需要在極短的時間內完成身心狀態的切換。因此第一個打席無疑是最艱難的考驗，教練團也正在思考是否要為了這一個打席而重新調整打序。談到變更打線的必要性，羅伯茲不禁回憶起去年10月17日對戰密爾瓦基釀酒人隊季後賽。在那場被譽為傳奇的戰役中，大谷翔平同場締造了單場三響砲與狂飆10次三振的史詩級神蹟。羅伯茲笑著表示，每當外界討論他登板日打擊表現可能不佳時，他就會在當天直接轟出三發全壘打給你看看。羅伯茲稱讚大谷翔平是一名特別的選手，因此教練團會在持續密切關注的同時給予他最大的發揮空間。羅伯茲也坦言投打雙刀流同時出賽對身體的負擔極大，登板日的大谷翔平理應全神貫注在投球任務上，要在專注投球的同時還要穩定消化四到五個打席，這種平衡與體能控管絕對不是一件容易的事。道奇主帥強調，全聯盟理所當然沒有其他選手能辦到這點，而大谷翔平確實把這一切處理得非常完美，展現了身為唯一存在的無上價值。