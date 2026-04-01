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隨著NBA 2025-26賽季進入最後兩週衝刺，西區領先集團的競爭熱度已突破沸點。在昨日的比賽中，西區前三強——奧克拉荷馬城雷霆、聖安東尼奧馬刺與洛杉磯湖人皆展現了驚人的統治力，並順利贏球。根據數據統計，。這三支球隊的「超高勝率」不僅穩固了分區前三的排位，也為即將到來的季後賽揭開了肅殺的序幕。：目前以60勝16負傲視聯盟的雷霆，正處於創隊以來的巔峰。這波23戰20勝的關鍵在於亞歷山大（SGA）與霍姆格倫（Chet Holmgren）日益成熟的內外連線。雷霆展現了全聯盟最頂尖的防守效率，且替補深度極廣。即便已提前鎖定西區前二種子，雷霆在比賽中依舊毫無鬆懈，這種極度穩定的體系讓他們成為本季奪冠的最大熱門。若論下半季最不可阻擋的球隊，絕對是聖安東尼奧馬刺。在近27場比賽中，馬刺竟僅輸掉了2場，且目前正處於9連勝的高潮。這場「銀黑風暴」的核心自然是進入生涯第三年、統治力全面爆發的文班亞馬（Victor Wembanyama）。他不僅在防守端是無人能敵的屏障，在進攻端與新秀組織好手的配合也趨於完美。馬刺目前的57勝已創下帕克（Tony Parker）時代後的隊史新高，是聯盟目前最令人敬畏的進攻引擎。進入「後詹姆斯時代」後的洛杉磯湖人，在去年成功交易到唐西奇（Luka Doncic）後迅速完成整合。這支湖人隊在唐西奇的策動下展現了截然不同的進攻層次。近期17戰15勝的佳績，歸功於唐西奇場均33.4分的統治級演出，以及陣中如里夫斯（Austin Reaves）等人的穩定發揮。目前湖人穩居西區第三，雖然與前兩名仍有勝差，但唐西奇在季後賽「一人打通關」的威懾力，讓這支紫金大軍成為西區最具威脅的挑戰者。