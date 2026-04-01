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▲湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）以41歲高齡再度改寫歷史，成為聯盟史上闖進季後賽最多次的球員，追平史托克頓（John Stockton）與馬龍（Karl Malone）。（圖／美聯社／達志影像）

NBA例行賽進入最後收官階段，洛杉磯湖人隊今（1）日賽前就迎來喜訊。隨著鳳凰城太陽隊以111：115惜敗奧蘭多魔術，湖人隊不僅提前鎖定季後賽席位，更確定奪下太平洋賽區的冠軍。與此同時，湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）以41歲高齡再度改寫歷史，成為聯盟史上闖進季後賽最多次的球員，追平史托克頓（John Stockton）與馬龍（Karl Malone）。太陽隊今日作客奧蘭多，雖然下半場急起直追，試圖扭轉上半場的大比分落後，最終仍以4分之差惜敗。這場失利讓太陽戰績跌至42勝34敗，在例行賽僅剩6場的情況下，已無法撼動湖人（49勝26敗）與金塊（48勝28敗）的領先地位。至此，西區前3名的雷霆、馬刺與湖人，以及第4名的金塊皆已鎖定季後賽。湖人隊更是力壓勇士、國王、太陽與快艇，成功在太平洋賽區稱霸。目前西區直通季後賽的名額只剩最後2席，預計由46勝29敗的灰狼與45勝29敗的火箭展開最後廝殺。就在球隊鎖定季後賽席位的前一天，詹姆斯在唐西奇（Luka Doncic）被禁賽的險境下繳出21分、10籃板、12助攻的大三元數據。這讓他以41歲又90天的年紀，正式超越傳奇球星馬龍（Karl Malone），成為NBA史上達成「大三元」最年長的球員。隨著洛杉磯湖人隊正式鎖定 2025-26 賽季季後賽席位，高齡 41 歲的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）再次向世界證明，時間似乎無法在他身上留下痕跡。這不僅是詹姆斯在湖人隊連續第 4 年闖入季後賽，更是他 23 年職業生涯中第 19 次挺進季後賽，正式追平退役傳奇「猶他二老」史托克頓（John Stockton）與馬龍（Karl Malone），並列 NBA 歷史第一紀錄。隨著湖人隊正式鎖定季後賽席位，這也是詹姆斯生涯中第19次挺進季後賽，正式追平退役傳奇史托克頓（John Stockton）與馬龍（Karl Malone），並列NBA歷史第一的紀錄。詹姆斯自2003年以狀元之姿進入聯盟以來，19度闖進季後賽，足跡遍布他效力過的三支球隊。分別是克里夫蘭騎士的9次，包含生涯初期連續5年（2006-2010）以及回歸後的連續4年（2015-2018）；邁阿密熱火的4次， 「三巨頭」時期維持100%的晉級率（2011-2014），以及洛杉磯湖人的6次，儘管曾遭遇傷病低潮，但仍6度帶領紫金大軍衝擊季後賽。縱觀其傳奇生涯，詹姆斯僅在 2004、2005、2019與2022年四度缺席季後賽，其中兩次發生在新人球季，另外兩次則是在湖人隊期間受傷病困擾。對湖人隊而言，今日的好消息讓他們徹底擺脫了附加賽的威脅。目前湖人暫居西區第3名，若季後賽今日開打，首輪對手將是休士頓火箭。湖人隊剩餘的賽程並不輕鬆，接下來將接連迎戰騎士、雷霆以及獨行俠。隨著唐西奇今日就可以解禁復出，湖人隊將在4月初全力守住主場優勢，以最佳狀態迎接季後賽。