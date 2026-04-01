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休士頓火箭隊今（1）日迎來東區強權紐約尼克的挑戰，開啟例行賽末段關鍵的連續六場主場賽事。火箭近期狀態不俗，剛在客場之旅中接連力克灰熊與鵜鶘；而尼克隊在輸給黃蜂與雷霆後，正極力縮小與塞爾提克在東區第二種子爭奪戰的差距，且接下來還需面對老鷹、綠衫軍等季後賽勁旅。在這場攸關排位的對決中，火箭展現強大主場氣勢，開賽便建立絕對領先，終場以輕鬆擊退尼克，為爭奪西區前四種子邁出紮實一步。比賽開局，火箭隊便展現出極強的侵略性，首節完美限制尼克團隊發揮，單節打出的猛烈攻勢，瞬間取得16分領先奠定勝基。火箭此役進攻點極其平均，，其中休士頓的得分機器展現高效火力，狂砍全場最高，帶領球隊在半場結束時以63：50穩住雙位數領先優勢。下半場易籃過後，尼克隊試圖反撲，但主力球星布朗森（Jalen Brunson）今日手感低迷僅進帳12分，導致球隊追分乏力。全隊僅有明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）表現正常，攻下22分苦撐局面。反觀火箭隊不僅先發穩定，替補出發的新星謝潑德（Reed Sheppard）更扮演板凳暴徒，貢獻全隊次高的20分，讓尼克始終無法將分差縮小。終場火箭便以17分之差帶走勝利。這場贏球對於火箭爭取季後賽主場優勢至關重要，而連續遭遇客場失利的尼克，則必須在回到麥迪遜廣場花園前，重新調整其季後賽的備戰節奏。