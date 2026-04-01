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球隊 比賽 勝 敗 和 勝率 勝差 福岡軟銀鷹 4 4 0 0 1 - 歐力士猛牛 4 2 2 0 .500 2.0 埼玉西武獅 4 2 2 0 .500 2.0 千葉羅德 4 2 2 0 .500 2.0 北海道日本火腿鬥士 4 1 3 0 .250 3.0 東北樂天金鷲 4 1 3 0 .250 3.0

▲徐若熙日職生涯初登板，對手是樂天金鷲的24歲左投古謝樹。（圖／取自NPB日職官網）

▲古謝樹是2023年樂天金鷲第一指名，去年登板19場拿下7勝、防禦率3.70。（圖／取自NPB日職官網）

▲徐若熙新球季以3年15億日幣大約，正式加盟日職福岡軟銀鷹隊。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.12.26）

▲DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權。（圖／DAZN提供）

2026年NPB日本職棒福岡軟銀鷹今（1）日客場交手樂天金鷲，為旅日強投徐若熙日職一軍初先發初登板，軟銀開季4連勝暫居洋聯第一、樂天則僅有1勝3敗墊底。《NOWnews》為您整理4月1日徐若熙日職一軍初先發「賽程、轉播、比賽時間」，讓您第一時間掌握最新賽況。對戰組合：福岡軟銀鷹@樂天金鷲比賽場地：樂天生命PARK宮城比賽時間：12：00（台灣時間）先發投手：古謝 樹（樂天金鷲）VS徐若熙（福岡軟銀鷹）古謝樹現年24歲，是樂天金鷲2023年第一指名入隊的大物左投，2024年初登一軍15次上場拿下5勝，去年成績再進化，19場登板拿下7勝7敗、防禦率3.70，整季107局中被打118支安打、76次三振與27次保送。休賽季3年15億超大合約加盟軟銀，儘管衛冕軍人才濟濟，徐若熙仍靠熱身賽精彩發揮，進入開季一軍先發輪值中，被定位在第4號先發，首戰預定4月1日交手樂天金鷲。隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。