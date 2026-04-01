2026年NPB日本職棒福岡軟銀鷹今（1）日客場交手樂天金鷲，為旅日強投徐若熙日職一軍初先發初登板，軟銀開季4連勝暫居洋聯第一、樂天則僅有1勝3敗墊底。《NOWnews》為您整理4月1日徐若熙日職一軍初先發「賽程、轉播、比賽時間」，讓您第一時間掌握最新賽況。
⚾4/1日職洋聯戰績表
⚾4/1徐若熙日職初先發賽程
對戰組合：福岡軟銀鷹@樂天金鷲
比賽場地：樂天生命PARK宮城
比賽時間：12：00（台灣時間）
先發投手：古謝 樹（樂天金鷲）VS徐若熙（福岡軟銀鷹）
⚾4/1徐若熙日職初登板對手是誰？古謝樹介紹
古謝樹現年24歲，是樂天金鷲2023年第一指名入隊的大物左投，2024年初登一軍15次上場拿下5勝，去年成績再進化，19場登板拿下7勝7敗、防禦率3.70，整季107局中被打118支安打、76次三振與27次保送。
⚾4/1徐若熙加盟日職合約多少？開季定位是什麼？
休賽季3年15億超大合約加盟軟銀，儘管衛冕軍人才濟濟，徐若熙仍靠熱身賽精彩發揮，進入開季一軍先發輪值中，被定位在第4號先發，首戰預定4月1日交手樂天金鷲。
⚾4/1徐若熙日職初先發轉播連結
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN
線上串流：DAZN、MyVideo
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|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|福岡軟銀鷹
|4
|4
|0
|0
|1
|-
|歐力士猛牛
|4
|2
|2
|0
|.500
|2.0
|埼玉西武獅
|4
|2
|2
|0
|.500
|2.0
|千葉羅德
|4
|2
|2
|0
|.500
|2.0
|北海道日本火腿鬥士
|4
|1
|3
|0
|.250
|3.0
|東北樂天金鷲
|4
|1
|3
|0
|.250
|3.0
對戰組合：福岡軟銀鷹@樂天金鷲
比賽場地：樂天生命PARK宮城
比賽時間：12：00（台灣時間）
先發投手：古謝 樹（樂天金鷲）VS徐若熙（福岡軟銀鷹）
古謝樹現年24歲，是樂天金鷲2023年第一指名入隊的大物左投，2024年初登一軍15次上場拿下5勝，去年成績再進化，19場登板拿下7勝7敗、防禦率3.70，整季107局中被打118支安打、76次三振與27次保送。
休賽季3年15億超大合約加盟軟銀，儘管衛冕軍人才濟濟，徐若熙仍靠熱身賽精彩發揮，進入開季一軍先發輪值中，被定位在第4號先發，首戰預定4月1日交手樂天金鷲。
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN
線上串流：DAZN、MyVideo