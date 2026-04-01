我是廣告 請繼續往下閱讀

規定投球局數 = 球隊該季總比賽場數 × 1.0





塞揚獎是否有硬性局數規定？



規則上沒有。塞揚獎是由全美棒球記者協會（BBWAA）投票產生，規則中並未強制規定必須投滿162局。但在現代棒球中，由於投手負荷管理（Pitch Count）與五人或六人輪值制度的普及，使得投手較難累積如過往般的300局超級數據。雖然如此，投球局數仍被視為「耐操度」的重要指標。





防禦率（ERA）與 WHIP： 衡量每九局平均失分與每局被上壘率，依然是衡量壓制力的基本盤。





衡量每九局平均失分與每局被上壘率，依然是衡量壓制力的基本盤。 三振率（K%）與揮空率： 現代評選更看重投手的主動出擊能力，展現極致的壓制力。





現代評選更看重投手的主動出擊能力，展現極致的壓制力。 進階數據（WAR、FIP）： * WAR（勝利貢獻值）： 衡量一名投手相較於替補球員能多為球隊貢獻幾場勝利，已成為關鍵指標。



FIP（獨立防禦率）： 排除守備因素，純粹衡量投手控球與被全壘打的能力。





* 衡量一名投手相較於替補球員能多為球隊貢獻幾場勝利，已成為關鍵指標。 趨勢： 分析數據派影響力提升，傳統勝投數的影響力持續下降；且目前先發投手優勢明顯，牛棚投手獲獎機率微乎其微。





優勢：驚人的壓制力與數據優勢



大谷在2025年僅有47局投球中，防禦率低至2.87。大谷展現出極高的三振率。若他能維持高 WAR 與低 FIP ，即便勝投數不多，在進階數據派眼中仍是頭號人選。





大谷在2025年僅有47局投球中，防禦率低至2.87。大谷展現出極高的三振率。若他能維持高 與低 ，即便勝投數不多，在進階數據派眼中仍是頭號人選。 劣勢：六人輪值（Six-man Rotation）的局限



道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）已表示，2026年將採取「六人輪值」，大谷預計每週投一場。這意味著他全季大約只有26至28場先發，如果要達到162局，場均必須投滿近6局。對於剛從傷病恢復兩年的他來說，負荷管理將是首要挑戰。





評選指標 預測目標 數據趨勢重要性 規定局數 162局 傳統指標，展現耐操度 ERA / WHIP 2.50 / 1.05以下 極高，壓制力的硬指標 WAR (勝利貢獻值) 5.5以上 極高，現代評選的核心 三振數 (K) 200次以上 高，展現揮空率實力 勝投數 (W) 12 - 15勝 低，重要性逐年下降

隨著美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）2026年球季正式開打，洛杉磯道奇隊的二刀流巨星再次成為全世界關注的焦點。在經歷了2024年專注於進攻（達成54轟59盜神蹟）以及2025年的小量登板試水後，2026年的大谷已獲准全面回歸投手丘。而球迷最關心的問題莫過於：大谷翔平今年有沒有機會挑戰生涯首座「塞揚獎（Cy Young Award）」？在美職大聯盟（MLB）中，要獲得個人防禦率（ERA）排行榜的「官方資格」，必須達到規定投球局數。其計算標準非常明確：目前MLB一個完整賽季為162場比賽，這意味著大谷翔平必須在今年投滿，才能進入官方的防禦率、WHIP 等數據排行榜。根據近年來的評選趨勢，塞揚獎的投票標準已從單純的「勝投數」轉向更精密的數據分析。以下是關鍵指標：回顧過去兩年的得獎實績，可以發現「精準壓制」已成為奪獎核心。，他在2024年以2.52防禦率與220次三振全票通過，2025年更繳出2.35防禦率與228次三振的三冠王級數據。，他僅投了（未達162局），就靠著極致的1.96防禦率與209次三振登頂。這證明了只要壓制力足夠震撼，局數門檻確實正在鬆動。根據2026年道奇隊的規劃與大谷的身體狀況，他的塞揚之路有以下幾點觀察：大谷翔平今年挑戰塞揚獎絕對有機會。雖然受限於六人輪值，局數累積較為吃力，但若他能像史金恩茲一樣，只要他的 ERA、FIP 與 WAR 能夠在150-160局左右的樣本中排在聯盟前三名，憑藉他二刀流身份帶來的超高話題度與實際場上壓制力，他將有極大勝算改寫歷史，成為首位獲得塞揚獎的亞洲投手。