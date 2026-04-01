金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）在經歷漫長的膝傷復健後，於今（1）日邁出關鍵一步，首度參與球隊內部的5對5實戰對抗賽。儘管柯瑞本人與總教練科爾（Steve Kerr）對回歸時程仍保持謹慎的態度，但外界預期，若後續恢復良好，柯瑞最快有望在下週一對陣休士頓火箭隊的關鍵戰役中重返賽場。
首度對抗賽感覺「極佳」 柯瑞：仍需觀察膝蓋反應
柯瑞在今日訓練後接受《ESPN》訪問時表示，重回球場的感覺非常棒，「我正在逐一完成復健清單上的項目，感覺很不錯，但這種傷勢總是很難預測，我還不知道膝蓋之後的反應會如何，畢竟過去幾次嘗試增加強度時，結果並不理想。」
雖然柯瑞強調自己正處於理想的進度上，但他與醫療團隊仍會密切監控未來幾天的膝蓋狀況。勇士球團此次復健採取極為保守的「階梯式」策略，在通過所有內部檢測前，絕不允許柯瑞進行任何肢體接觸訓練。
主帥科爾：這只是「一個好日子」
總教練科爾在接受廣播電台《95.7 The Game》訪問時，語氣同樣樂觀中帶著謹慎。「今天是很棒的一天，他在場上打5對5而且看起來狀態很好。但這也僅僅是『一個好日子』，接下來幾天的觀察期至關重要。」
科爾並未排除柯瑞在下週一對陣火箭隊復出的可能性。不過為了保險起見，柯瑞確定將缺席接下來對陣聖安東尼奧馬刺與克里夫蘭騎士的背靠背賽事。球團內部目前最大的共識就是讓柯瑞在「附加賽」開打前找回比賽節奏。
勇士滑落至西區第10 急需「救世主」回歸止血
勇士隊對柯瑞回歸的迫切感，直接反應在近期的低迷戰績。在柯瑞缺陣期間，勇士隊僅拿下9勝16敗，目前例行賽戰績36勝39敗，排名已經滑落至西區第10名。
這意味著若例行賽今日結束，勇士隊必須在附加賽連續贏下兩場淘汰賽，才能驚險擠進季後賽窄門，這絕對不是勇士想看到的。因此柯瑞作為進攻體系的核心，他的回歸將是勇士能否在球季末端上演逆襲的唯一希望。
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柯瑞在今日訓練後接受《ESPN》訪問時表示，重回球場的感覺非常棒，「我正在逐一完成復健清單上的項目，感覺很不錯，但這種傷勢總是很難預測，我還不知道膝蓋之後的反應會如何，畢竟過去幾次嘗試增加強度時，結果並不理想。」
雖然柯瑞強調自己正處於理想的進度上，但他與醫療團隊仍會密切監控未來幾天的膝蓋狀況。勇士球團此次復健採取極為保守的「階梯式」策略，在通過所有內部檢測前，絕不允許柯瑞進行任何肢體接觸訓練。
主帥科爾：這只是「一個好日子」
總教練科爾在接受廣播電台《95.7 The Game》訪問時，語氣同樣樂觀中帶著謹慎。「今天是很棒的一天，他在場上打5對5而且看起來狀態很好。但這也僅僅是『一個好日子』，接下來幾天的觀察期至關重要。」
科爾並未排除柯瑞在下週一對陣火箭隊復出的可能性。不過為了保險起見，柯瑞確定將缺席接下來對陣聖安東尼奧馬刺與克里夫蘭騎士的背靠背賽事。球團內部目前最大的共識就是讓柯瑞在「附加賽」開打前找回比賽節奏。
勇士隊對柯瑞回歸的迫切感，直接反應在近期的低迷戰績。在柯瑞缺陣期間，勇士隊僅拿下9勝16敗，目前例行賽戰績36勝39敗，排名已經滑落至西區第10名。
這意味著若例行賽今日結束，勇士隊必須在附加賽連續贏下兩場淘汰賽，才能驚險擠進季後賽窄門，這絕對不是勇士想看到的。因此柯瑞作為進攻體系的核心，他的回歸將是勇士能否在球季末端上演逆襲的唯一希望。