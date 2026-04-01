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1.丹佛金塊：籃球智商的極致碰撞 奪冠機率最高

▲若詹姆斯加盟，他將與三屆MVP得主約基奇（Nikola Jokic）、莫瑞（Jamal Murray）與高登（Aaron Gordon）組成極度無解的進攻體系。（圖／美聯社／達志影像）

2.洛杉磯湖人：甘願退居第三點，完美融合新星

▲詹姆斯展現出極高的適應力，甘願退居球隊第三得分點。（圖／美聯社／達志影像）

3.金州勇士：史詩級的兄弟籃球，票房保證

▲詹姆斯與生涯最大宿敵柯瑞（Stephen Curry）在2024年巴黎奧運培養出深厚的「兄弟情」（Bromance）。（圖／美聯社／達志影像）

4.克里夫蘭騎士：落葉歸根的最完美劇本

▲無論本季騎士最終成績如何，哈登與米契爾都計畫在今年夏天招募隊史最偉大球星勒布朗詹姆斯回歸。（圖／美聯社／達志影像）

5.紐約尼克：高風險高報酬的極致舞台

▲尼克主場麥迪遜廣場花園是詹姆斯最愛的球場，但尼克目前的化學反應相當微妙。（圖／美聯社／達志影像）

6.洛杉磯快艇：同城死敵的意外選項

▲快艇主帥泰倫盧（Tyronn Lue）曾在2016年與詹姆斯共同為騎士拿下總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季進入尾聲，現年41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在今夏的去留，無疑是NBA全聯盟最關注的焦點。去年6月詹姆斯宣佈執行合約選項後，使他職業生涯首度面臨完全自由球員的狀態。ESPN近日彙整了十多位聯盟高層與球探的內部消息，深度剖析詹姆斯在2026-27賽季的6大潛在下家，以及他若加盟將為各隊帶來的化學反應與實際可能性。這是受訪的聯盟高管們最感興趣的夢幻組合。一位西區高管直言：「全聯盟在籃球智商上能與詹姆斯平起平坐的只有誰？去丹佛和那傢伙聯手吧！」若詹姆斯加盟，他將與三屆MVP得主約基奇（Nikola Jokic）、莫瑞（Jamal Murray）與高登（Aaron Gordon）組成極度無解的進攻體系。極高。金塊總裁克倫克（Josh Kroenke）與詹姆斯私交甚篤，且教練團中還有詹皇好友達德利（Jared Dudley）。金塊可透過先簽後換的方式（例如送出強森Cameron Johnson或華生Peyton Watson）促成此交易。這被公認是詹姆斯拿下生涯第5冠的「最佳籃球選項」。湖人近期在東契奇（Luka Doncic）場均36.7分與里夫斯（Austin Reaves）25.0分的帶領下步入正軌。詹姆斯展現出極高的適應力，甘願退居球隊第三得分點。一位西區球探表示：「詹姆斯是個籃球奇才，他知道如何填補陣容空缺，這讓現在的湖人幾乎勢不可擋。」只要價碼合理，留隊機率極大。洛杉磯擁有他無法割捨的生活機能：溫暖的氣候、高爾夫球場，以及他的商業帝國與家庭重心（兒子布朗尼與布萊斯皆在加州或鄰近地區打球）。湖人今夏雖有約5000萬美元薪資空間，但需優先頂薪續約里夫斯，詹姆斯可能需要接受降薪。詹姆斯與生涯最大宿敵柯瑞（Stephen Curry）在2024年巴黎奧運培養出深厚的「兄弟情」（Bromance）。加上陣中還有他的摯友格林（Draymond Green）。一位東區球探笑稱：「我不知道他們實力會有多強，但這絕對是他度過生涯最後一年的最有趣方式。」中等。雖然競技層面可能不如金塊或湖人穩定，但兩人聯手將創造NBA史上最具話題性的「奇觀」，且舊金山距離洛杉磯極近，能兼顧家庭生活。騎士目前擁有具備競爭力的年輕陣容，一位東區高管形容這是「最乾淨俐落的契合度」。詹姆斯若回歸，將能補強球隊側翼深度與大賽經驗。更重要的是，東區的競爭強度遠低於西區（西區有亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander的雷霆與文班亞馬Victor Wembanyama的馬刺），這將是一條更輕鬆的總冠軍賽路徑。中高。騎士球團與聯盟消息人士透露，只要詹姆斯點頭，騎士絕對會全力促成。雙方甚至可透過先簽後換，將明星長人艾倫（Jarrett Allen）送至湖人創造雙贏。尼克主場麥迪遜廣場花園是詹姆斯最愛的球場，但尼克目前的化學反應相當微妙。陣中核心布倫森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、阿努諾比（OG Anunoby）與布里吉斯（Mikal Bridges）皆處於28至30歲的當打之年。詹姆斯的加入將徹底把球隊推向「不奪冠就失敗」的極限模式。偏低。尼克內部人士透露，球團正在猶豫是否值得為一位可能無法打滿82場的42歲老將，去破壞球隊近年來好不容易建立的穩定核心。若未能奪冠，詹姆斯恐背負「破壞尼克最佳陣容」的歷史罵名。快艇主帥泰倫盧（Tyronn Lue）曾在2016年與詹姆斯共同為騎士拿下總冠軍，兩人至今保持極佳默契，戰術體系無縫接軌。極低但存在變數。詹姆斯曾公開表示快艇主場對他來說「毫無意義，就是客場」。但聯盟內部人士推測，若雷納德（Kawhi Leonard）近期的代言合約調查案導致其合約被聯盟作廢，快艇將騰出巨額薪資空間，能開出比湖人更優渥的合約來吸引詹姆斯，同時讓他無須搬離洛杉磯。