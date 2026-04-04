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曾以「水花消失術」驚艷世界的奧運跳水金牌全紅嬋，近期在受訪時落淚，坦言因長期遭受網路暴力與「飯圈文化」騷擾，曾一度考慮退役。對此，中國官方媒體集體發聲，《人民日報》更以13字「一針見血」的銳評衝上熱搜，國家體育總局也同步展開大規模清理行動，目前已處置超過12萬條有害訊息。剛滿19歲的全紅嬋在接受《人物》專訪時，卸下奧運冠軍的光環，流露出同齡女孩的脆弱。她哽咽表示，巴黎奧運後因身體發育導致體重波動，經常被網民嘲諷「不自律」、「天才隕落」；更讓她崩潰的是，網民的攻擊已蔓延至她的家人與朋友。「我真的……希望你們別再罵我了，也不要罵我家人。」全紅嬋透露，家人即便在家休息也會被偷拍，哥哥直播賣貨被指「消費妹妹」，連好友跟她聚餐都要像防賊一樣避開監控。長期處於這種高壓環境，讓她陷入焦慮與失眠，甚至對鏡子中的自己感到厭惡。針對全紅嬋的遭遇，《人民日報》於3月31日發表題為「飯圈不能成為捧殺棒殺的怪圈」的13字銳評。文中犀利指出，畸形的飯圈文化已將運動員當作滿足自我情緒的工具：《人民日報》強調，真正的支持應是尊重與理解，而非將運動員壓縮成符合私慾的符號，呼籲社會應培厚理性包容的體育文化土壤。面對日益嚴重的體育飯圈化現象，國家體育總局近期啟動「深化治理年」行動。據最新數據顯示，網信部門與體育主管部門已聯手展開強力整治，全網累計清理涉體育飯圈的有害訊息超過160萬條（部分專案達12萬條以上重點清理）， 處置違規帳號逾7.6萬個，並關閉3700多個惡意帳號。 解散超過5800個非法粉絲群組。中國官媒表示，為國爭光的健兒應在各行各業繼續發光，而非在網暴中枯萎。目前大規模的治理行動正試圖斬斷非理性追星的鎖鏈，期盼能還給這群年輕運動員一個安心訓練、從容生活的空間。