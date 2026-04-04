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洛杉磯道奇隊陣中超級巨星大谷翔平（31歲）的右手腕狀態，正引發美國媒體的高度警戒。儘管大谷目前尚未進入傷兵名單，但其右手腕出現的一些跡象，已被視為道奇隊東岸遠征中最需注視的潛在隱憂，更有資深主播直言擔憂這會成為球季中的「不定時炸彈」。這波「受傷疑雲」起源於當地時間4月1日對陣守護者隊賽前。一向有固定調整節奏的大谷，罕見地在球場進行了公開打擊練習，此舉讓道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）直呼「驚訝」，並表示：「這不像他平時會做的事。」然而在當天比賽中，大谷表現低迷，3打數無安打並苦吞2次三振。最令外界憂心的一幕發生在第8局關鍵時刻，大谷在揮棒落空遭三振後，走回球員休息室的途中不斷擺動、甩動右手腕，顯露不適神經，這一動作被多台攝影機精準捕捉。道奇專業媒體《Dodger Blue》隨即報導指出，這可能不僅僅是打擊低潮，必須注視「受傷的可能性」。美國權威體育媒體《ESPN》的深夜旗艦節目「SportsCenter」也以「Ohtani injury?（大谷受傷了嗎？）」為題進行專題報導。知名主播史考特·范佩特（Scott Van Pelt）在節目中指出，雖然目前看來不至於立刻進入傷兵名單（IL），但令人擔心的是這是否會演變成一個長期隱患，甚至成為「不定時炸彈」。比起立即缺陣，美媒更擔心大谷「帶著隱疾作戰」所潛藏的風險。目前道奇隊官方尚未發布正式傷情報告，右手腕可能僅是輕微違和感，球團正密切觀察防護員的後續評估。然而，大谷預計將於當地時間4月8日對陣藍鳥隊進行本季第2次先發登板，身為「二刀流」球員，右手腕的穩定性直接影響投打兩端的發力。