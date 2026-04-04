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▲快艇曾與勇士深談關於雷納德的交易。雖然談判一度進入收網階段，但快艇球團最終仍決定終止協商。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士去年夏天拒絕將潛力新秀庫明加（Jonathan Kuminga）交易至沙加緬度國王，主因也是不希望他在這座加州首府球隊成長為巨星，反過來對付自己。。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士與洛杉磯快艇兩支加州勁旅的恩怨，似乎在交易桌上也展露無遺。根據資深記者Tim Kawakami與Sam Amick的最新報導，儘管勇士在今年2月交易截止日前曾極力追求快艇球星雷納德（Kawhi Leonard），且雙方一度「非常接近」達成協議，但快艇最終仍選擇抽手。這兩支同分區對手已長達35年沒有過任何交易往來，上一次還是遠在1990年的時候，而原因就在於兩隊不但同屬分區，而且還都是太平洋組的，因此雙方都不想讓對方變得太強大。報導指出，快艇在今年交易截止日前送走了詹姆斯·哈登（James Harden）與中鋒祖巴茨（Ivica Zubac），隨後曾與勇士深談關於雷納德的交易。雖然談判一度進入收網階段，但快艇球團最終仍決定終止協商。這並非快艇第一次拒絕對勇士送出球星。2024年夏天，勇士也曾瘋狂追求保羅·喬治（Paul George），當時喬治本人甚至在Podcast節目中證實：「那筆交易真的非常接近完成，勇士表達了強烈的意願，我也覺得在那裡能完美契合。」然而，快艇當時寧願讓喬治跳出合約成為自由球員、白白轉投費城76人，也不願將其交易至勇士換取資產。勇士與快艇之間的交易歷史稀少得令人難以置信。若算上快艇前身聖地牙哥快艇與水牛城勇士時期的紀錄，兩隊隊史上也僅有過4次正式交易。而上一次的時間已是在1990年2月22日（距今35年前），勇士將溫斯頓·加蘭（Winston Garland）送往快艇，得到2枚次輪選秀權。自該次交易後，雙方便陷入了超過35年的交易荒。專家分析，由於兩隊同屬太平洋組，且長期是季後賽競爭對手，球團高層顯然不希望親手將自家球星送往敵人陣營，助長對手奪冠機率。這種「不資敵」的心理在加州球隊間十分普遍。報導也提到，勇士去年夏天拒絕將潛力新秀庫明加（Jonathan Kuminga）交易至沙加緬度國王，主因也是不希望他在這座加州首府球隊成長為巨星，反過來對付自己。