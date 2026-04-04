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中華職棒樂天桃猿投手曾家輝昨（3）日先發面對富邦悍將，主投5局失1分，飆出10次三振，是樂天集團入主後，首位只投5局就飆出10K的本土投手，若加上前身Lamigo桃猿、La new熊，曾家輝是隊史第3人。其中這10K有3次是賞給富邦悍將主砲張育成，賽後張育成在受訪時，也大讚這位年輕土投，「速球很會跑，投捕的配球策略有達到效果，他是很值得期待的投手。」曾家輝開局雖然因保送加上邦力多、范國宸的安打失掉1分，但仍對張育成、辛元旭投出三振，從第2局至第4局，曾家輝回穩，不僅演出9上9下，還飆出6次三振，前4局就演出8K。第5局曾家輝又遇到亂流，兩出局後被攻佔一、三壘，關鍵時刻遇到張育成，滿球數的情況下，曾家輝飆出三振，單場第10K入袋，並且賞給張育成3次。總計曾家輝前役主投5局失1分，投90球，被敲出4安，另外送出10次三振、1次保送，防禦率1.80，最快球速149公里。曾家輝此役的表現，是樂天集團入主後，首位只投5局就飆出10K的球員，若加上前身Lamigo、La new，曾家輝是隊史第3人，前2人分別是2006年吳偲佑5局12K以及2017年王溢正4.1局10K。退場時曾家輝是勝投候選人，不過悍將在比賽後段靠著張育成的致勝安打，以3：2逆轉勝，曾家輝勝投飛走，最後無關勝敗。賽後張育成特別點名曾家輝，「不得不說他很厲害，擾亂了我們打者的節奏，讓他有一個很好的結果。」張育成直言，曾家輝的速球很會跑，加上投捕的配球策略有達到效果，讓他前3個打席吃盡苦頭，「他是很值得期待的投手。」曾家輝現年22歲，2023年選秀第4輪入隊，本季被總教練曾豪駒寄與厚望，日前曾總受訪時指出，曾家輝均速提升蠻多的，也是教練團看到他進步的地方，「現在就是看他有沒有辦法把這好的部分，展現在一軍的場上。」