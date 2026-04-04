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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平今（4）日以行動粉碎受傷傳聞！他在客場對陣華盛頓國民隊的比賽中，於第3局轟出本季首支全壘打，這發追平比數的三分砲不僅終結了開季長打荒，更率領道奇單場合計擊出5發全壘打，最終以13：6大勝對手。昨日才因右手腕不適引發美媒高度關注的大谷翔平，今日持續擔任「1棒、指定打擊」。在3局上球隊落後3分、一二壘有人的情況下，大谷面對曾效力日職巨人的國民隊先發投手邁克拉斯（Miles Mikolas），瞄準一顆84.4英里（約135.8公里）的偏低變速球豪邁揮擊。這球以109.5英里（約176.2公里）的驚人語速噴出，飛行距離達401英尺（約122.2公尺），是一發帶有3分打點的同分全壘打。回到本壘後，大谷仰望天空並雙手合十祈禱，顯見這發首轟對他意義重大。在此之前，大谷開季前6場比賽打擊率僅1成67，且完全沒有長打與打點，創下旅美9年來最慢開機紀錄。大谷今日手感火燙，4局上再度敲出右外野平飛安打，本季首場「猛打賞」等級的演出正逐步加溫；9局上更在滿壘時擊出中外野高飛犧牲打。全場大谷5打數2安打、貢獻4分打點。此外，大谷翔平已將個人連續上壘紀錄推進至38場，距離傳奇球星鈴木一朗在2009年創下的日本球員最長43場連續上壘紀錄，僅差最後5場。值得一提的是，這場大勝也載入了道奇隊史。球團今日首度在例行賽客場穿上象徵「道奇藍」的藍色視覺球衣。道奇官方社群發文指出：「這是球團史上首次在客場例行賽將藍色球衣納入球衣輪替。」大谷在穿上這套歷史性戰袍的首戰便開轟，無疑為「道奇藍」開啟了最完美的篇章。除了大谷的重砲外，隊友貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、帕赫斯（Andy Pages）以及剛轉隊過來的塔克（Kyle Tucker）也都紛紛開轟，道奇打線今日全面爆發，展現奪冠熱門的恐怖實力。