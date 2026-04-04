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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平今（4）日在對陣國民隊的比賽中，終於揮出令球迷期待已久的賽季首支全壘打。然而，除了這發追平比數的三分砲外，大谷在回到本壘後一個罕見的「仰頭望天、雙手合十」動作，隨即引發全美媒體的高度關注與熱烈討論。道奇隊主帥羅伯斯（Dave Roberts）受訪時坦言，這「或許是某種巨大的力量在背後運作」，讓大谷感覺如釋重負。今日賽後，長期追蹤採訪大谷翔平長達12年的資深記者表示，過去從未見過大谷在開轟後做出「仰頭望天」的姿勢。在今日第3局擊出初速達109.5英里的爆速全壘打後，大谷踏過本壘板，隨即雙手合十並仰望天空，神情肅穆且充滿敬意。這個動作在記者席間掀起波瀾，眾人紛紛猜測背後的意涵：「為什麼要雙手合十看著天空？」、「這代表了什麼心境？」由於賽後大谷並未接受媒體聯訪，這個動作的真實初衷暫時成謎，卻也增添了這場比賽的傳奇色彩。道奇隊總教練羅伯斯在賽後採訪中也談到了這個細節，他觀察入微地表示：「他看起來真的如釋重負。擊出球後，他一直仰望著天空。或許是某種巨大的力量在背後運作著吧，不論如何，看到他開轟真的太棒了。」羅伯斯口中的「力量」，或許是指大谷近期面臨右手腕受傷疑雲以及開季打擊低迷的重重壓力。這發全壘打不僅終結了長打荒，更像是與過去幾天的陰霾徹底告別。在美國媒體的深入挖掘下，發現台灣時間4月4日對大谷翔平而言幾乎是「幸運女神眷顧的日子」：2018年： 大谷在此日擊出大聯盟生涯首轟，該年最終奪得新人王。2023年： 此日擊出賽季第2號全壘打，最終全票當選MVP。2024年： 同樣在此日（開季第9戰）擊出賽季首轟，最終也順利蟬聯MVP。這種驚人的歷史巧合，讓不少人認為今日的首轟是未來一年「大吉」的預兆。即便大谷本人守口如瓶，但他的一舉一動早已超越了棒球本身，成為大聯盟最具話題性的風景。