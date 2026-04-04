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洛杉磯道奇隊的「核彈頭」終於在華盛頓特區點火！大谷翔平今（4）日在客場對陣國民隊的比賽中，敲出本季首支全壘打。這發追平比分的三分砲不僅打破了開季以來的長打與打點荒，更帶動全隊單場狂轟5發全壘打。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後感性表示：「當大谷開始表現，全隊每個人肩膀上的擔子都放下了。」距離傳奇球星鈴木一朗於2009年創下的日本球員最長「連續43場上壘」紀錄，只差5場。大谷翔平在此役前六場比賽表現低迷，甚至面臨旅美9年來首度開季「全壘打、長打、打點」全部掛蛋的窘境。然而在今日第3局一、二壘有人時，大谷面對曾效力日職巨人的邁克拉斯（Miles Mikolas），瞄準一顆變速球揮出擊球初速高達109.5英里（約176.2公里）的高速全壘打。道奇傳奇名將、現任球評哈許海瑟（Orel Hershiser）在轉播中驚嘆：「對大谷來說，這或許只是他日常的普通飛球，但對其他選手來說，這是一發壯觀的全壘打。」他更觀察到大谷在離開放球區前，就已展現出十足信心。全隊今日狂敲13分大勝，羅伯斯教頭將功勞歸於大谷的首轟：「他是我們最棒的選手，當他發揮時，所有人自然會跟上。我認為大谷活躍起來後，全隊的壓力都得到了釋放。」大谷開轟後，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）及新隊友塔克（Kyle Tucker）也相繼開火，道奇打線正式宣布回歸。羅伯斯也提到，大谷開轟後仰頭望天的舉動令人印象深刻，「或許是某種強大的力量在運作，看到他能放鬆下來真的太好了。」道奇隊今日首度在客場穿上歷史性的「道奇藍」球衣出賽，這套新球衣顯然為大谷帶來好運。此役他5打數2安打、灌進4分打點，不僅敲出本季首場猛打等級表現，也將個人連續上壘紀錄推進至38場。目前大谷距離傳奇球星鈴木一朗於2009年創下的日本球員最長「連續43場上壘」紀錄，僅剩最後5場的差距。