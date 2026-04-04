我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊球迷可以暫時鬆一口氣了！雖然猶他爵士隊一直對湖人核心後衛里夫斯（Austin Reaves）虎視眈眈，但最新消息指出，這位正值巔峰的明星後衛並無意離開洛杉磯。隨著里夫斯打出生涯最佳賽季，預計他在今夏跳出合約後，將簽下一份總額驚人的長期合約，據估算總價值可能高達2億美元（約合新台幣66億元）。儘管猶他爵士隊早前被傳出將在今夏自由市場強勢追求里夫斯，但根據《ClutchPoints》資深記者西格爾（Brett Siegel）的最新報導，里夫斯對目前在湖人的處境感到非常滿意，完全沒有離隊的打算。「儘管許多球隊已準備好在自由市場為里夫斯開出巨額合約，但消息人士透露，他本人持有強烈意願留在湖人。」這項消息無疑為湖人的休賽季佈局打下強心針。里夫斯本季展現了全明星級別的統治力，在出賽的51場比賽中，場均繳出23.3分4.7籃板5.3助攻 的全面數據，投籃命中率更高達49%。目前他手握下賽季價值約1490萬美元的球員選項，但在現行薪資上限調升與自由市場人才稀缺的情況下，里夫斯幾乎確定會跳出合約尋求一份長期優渥的大約。考慮到他的場上影響力與市場熱度，業界預估其新合約總價有望衝破2億美元大關，而湖人隊握有留人的絕對優勢。除了里夫斯的續約前景，報導中還披露了一則驚人的交易內幕。在今年交易截止日前，湖人曾與金州勇士隊針對明星前鋒德雷蒙德·格林（Draymond Green）進行過深入談判，交易方案甚至已接近完成。當時勇士隊試圖爭奪字母哥（Giannis Antetokounmpo），並計畫將格林送往湖人以換取未來選秀權作為籌碼。雖然最終因字母哥留在密爾瓦基而導致交易告吹，但這也顯示出湖人急欲補強防守端的決心。目前湖人陣中如詹姆斯（LeBron James）、里夫斯與唐西奇（Luka Doncic）雖進攻火力兇猛，但防守效率仍被視為爭冠的隱憂。在里夫斯表態留隊後，猶他爵士預計將重心轉回留住自家防守核心凱斯勒（Walker Kessler）以及開發年輕球員。而湖人隊則在鎖定里夫斯後，將有望擁有穩定的三核心陣容迎接2026-27球季。對於里夫斯而言，留在洛杉磯不僅能繼續與詹姆斯及東契奇並肩作戰，更能確保一份價值連城的「 66 億」合約入手，達成名利雙收的最佳局面。