我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic），昨戰面對雷霆傷退，今（4）日MRI檢查結果出爐，確定為左腿腿後肌二級拉傷，剩餘例行賽全數報銷，至於季後賽能否復出，湖人也並未給出明確回歸時間點，普遍預估需要至少1個月時間恢復，這次受傷也讓他確定無法達到爭取年度獎項所需的65場出賽門檻，年度MVP夢碎。湖人當家球星唐西奇昨戰迎戰強敵雷霆，第三節突破時左腿拉傷，痛苦倒地後已返回更衣室接受檢查，後續沒有回歸，如今檢查報告出爐，剩餘5場例行賽都報銷，這讓他本季出賽數停留在64場，無緣達到年度獎項的65場門檻。其經紀團隊表示，將為他向聯盟提出特殊情況申請，希望他依舊被納入年度獎項評選中，同時聲明也強調，他本季打出生涯顛峰賽季，還率領湖人拿到西區第三成績，不該被賽季末受傷否定本季表現。唐西奇上週打出場均超過30分表現，但最新一期《ESPN》MVP媒體票選排名中，唐西奇還從第3下滑到第4，前3名分別是約基奇（Nikola Jokic）、SGA亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）。且不只是例行賽報銷，由於今年季後賽將於兩周後的4月18日開打，按照唐西奇目前狀況，首輪賽事可能也受到影響，對亟欲爭冠的湖人而言，失去場均33.5分、8.3助攻與7.7籃板的唐西奇，無疑是一大損失。