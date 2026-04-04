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▲統一獅先發投手獅帝芬中職生涯還未對上中信兄弟。（圖／統一獅提供）

中信兄弟開季前5場苦吞4敗，位列全中職墊底，今（4）日持續在洲際主場迎戰統一獅，推出大聯盟級新洋投黎克先發，他上戰中職生涯初登板，僅撐4局就被富邦悍將打退場、防禦率高達9，且將首度面對統一獅頭號先發獅帝芬，去年中信兄弟完全沒有對過，堪稱最陌生的對手。中信兄弟大巨蛋開幕戰因再見觸身球，2：3不敵樂天桃猿，隔戰再輸富邦悍將，好不容易第3場贏下味全龍，近2戰於主場再度輸給味全龍、統一獅，開季5場只拿1勝，其中4場都在大本營洲際棒球場進行，勝率卻僅25%。黃衫軍本場推派本季剛加盟的新洋投黎克先發，中職初登板在本季第2場比賽，該戰面對去年墊底的富邦悍將，首局就被洋砲邦力多敲安、范國宸兩分砲狙擊，最終僅撐4局就失4分退場，該戰中信兄弟2：8落敗、團隊被敲17支安打，黎克承擔敗投。統一獅昨戰為今年首度挑戰洲際球場，靠著WBC加拿大國手喬登5局封鎖，搭配牛棚發力，聯手讓中信兄弟打線全場僅3安打得2分輸球。統一獅本場推出頭號先發獅帝芬，他去年季末加入統一獅，例行賽僅出賽4場，曾遇上富邦悍將、味全龍與樂天桃猿，今年開幕戰交手台鋼雄鷹，主投6局無失分，與中職4隊都交手過，僅有中信兄弟完全沒有對戰紀錄。