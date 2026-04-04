我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊的重砲部隊今（4）日正式宣告甦醒！大谷翔平在客場對陣國民隊的比賽中，敲出擊球初速高達176.2公里的三分砲，這也是他本季首支全壘打。這記石破天驚的火砲不僅帶動全隊單場5轟灌進13分，更讓今年剛以2.4億美元（約76億台幣）重金加盟的明星外野手塔克（Kyle Tucker）心服口服。今日擔任「1棒、指定打擊」的大谷翔平，在第3局球隊0：3落後、一二壘有人的關鍵時刻，瞄準一顆變速球送出右中外野。根據數據統計，這球擊球初速達109.5英里（約176.2公里）、飛行距離401英尺，大谷在擊球瞬間便「確信」是全壘打，緩步步出打擊區。隨後緊跟在大谷後面打第2棒的強打塔克，也在第7局敲出轉戰道奇後的首發全壘打。賽後談到大谷的首轟，塔克滿臉笑容地表示：「雖然開季打線還沒完全進入最佳狀態，但能看到大谷敲出特大號全壘打、看到他的賽季第1轟，真的感覺非常好。」對於排在大谷後面打擊的壓力，塔克展現出大將之風。他表示：「我們的打線具備某種程度的『保護機制』，不論我打在大谷前面還是後面，我只想著如何做好自己的打席。」他認為今日全隊打線大爆發，是一個非常正向的訊號，也期待與大谷雙雙找回感覺後，道奇將成為對手無法阻擋的存在。大谷開轟的消息傳回日本，昔日效力於日本火腿隊的學長杉谷拳士也第一時間在社群媒體X發文祝賀。杉谷盛讚這是一記「完美的一擊」，並興奮地向廣大球迷發問：「大家覺得今年他能打出幾支全壘打呢？」