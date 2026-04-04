我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人今（4）日在主場展現強大實力，在當家球星恩比德（Joel Embiid）回歸坐鎮下，保羅·喬治（Paul George）拿到23分，率隊以115：103擊退西區強權明尼蘇達灰狼。這場勝利不僅讓76人收下二連勝，更達成例行賽對戰灰狼的橫掃戰績。值得關注的是，後衛馬克西（Tyrese Maxey）在此役正式達成單季65場出賽門票，解鎖了角逐年度各大獎項的評選資格。本場比賽對馬克西而言意義重大，這是他2025-26賽季出戰的第65場比賽。根據NBA現行規定，球員必須出賽達此門檻方能競逐年度獎項。儘管季中曾因右手小指傷勢缺陣10場，但馬克西最終趕在收官階段達標。馬克西本季表現堪稱「鐵人」，場均出賽時間達38.4分鐘，場均轟下28.8分位居聯盟第四。專家預測，馬克西不僅極有希望入選年度最佳陣容，更是「年度最佳關鍵球員」的熱門人選，他在關鍵時刻的得分能力目前高居全聯盟第三。76人今日多點開花，喬治展現全能身手，繳出23分6籃板6助攻。恩比德回歸首發後也展現統治力，貢獻19分13籃板7助攻，與馬克西、烏布雷（Kelly Oubre Jr.）合力在第三節打出一波20：3的進攻高潮，一舉奠定勝基。愛德華茲低迷 末節反撲功虧一簣反觀灰狼隊，當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）表現低迷，全場15投僅3中，三分球更是7投0中，僅得8分。儘管替補奇兵海蘭德（Bones Hyland）攻下21分、蘭德爾（Julius Randle）也有21分演出，但外線集體打鐵與核心拉胯，讓灰狼在末節一度追至個位數分差後，仍遭烏布雷連續兩記三分球澆滅反撲火燄。拿下這場重要勝利後，76人已穩拿附加賽門票，目前正全力衝擊東區第六名的位置，期盼能直接跳過附加賽泥潭，以完全體陣容在季後賽舞台大幹一場。