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密爾瓦基公鹿隊爆發嚴重的內部危機！當家超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）今（4）日公開砲轟球隊高層，指控球團在他身體健康的情況下仍強行不讓他出賽，錯失兄弟三人同場出賽「圓夢」的歷史時刻。由於雙方說法存在嚴重分歧，NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟與球員工會（NBPA）已正式介入調查，釐清公鹿隊是否違反了「球員參與政策」（Player Participation Policy）。根據ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，聯盟正針對公鹿隊處理字母哥傷勢透明度進行調查。調查的核心在於雙方對健康的定義完全不同，公鹿隊聲稱，字母哥自3月15日左膝過度伸展後仍有骨挫傷，醫療團隊認為他尚未準備好復出。字母哥則表示，他早已完全康復，但球隊拒絕讓他通過醫療許可，這讓他感到極度憤怒。聯盟目前已面談了字母哥本人、球團管理層以及隊醫，試圖確認是否存在「惡意擺爛」或誤導聯盟的行為。在周六對陣波士頓塞爾提克的賽前，字母哥罕見地接受了長達15分鐘的專訪，語氣激烈地表達不滿：「我他X的想上場！我現在就能打，你看我像不能打的樣子嗎？但我卻不在12人名單，也不在先發陣容。我不知道球隊在玩什麼把戲，但我一點都不想參與其中。」他更進一步直言，球團不讓他競爭的行為如同對他的「人格侮辱」：「對於一個想競爭的人來說，叫我不要打球就像往我臉上扇了一記耳光。我不知道這段關係接下來該如何走下去。」字母哥之所以如此憤慨，另一個感性原因是他的弟弟亞歷克斯（Alex Antetokounmpo）近期剛被拉上公鹿一軍，與哥哥薩納西斯（Thanasis）齊聚。三人原本有望創下歷史，成為首對同時為同支球隊效力的三兄弟，但字母哥卻無法出賽。他動情地說：「我幾乎是撫養亞歷克斯長大的，現在他好不容易有機會穿上NBA球衣跟我並肩作戰，你覺得我會不想上場嗎？任何覺得我不想打球的人都是白痴。」公鹿隊目前已被季後賽淘汰，外界普遍認為球團是為了爭取更高順位的選秀籤而刻意讓球星休兵。然而，這種「擺爛」的策略顯然已徹底激怒了字母哥。雖然字母哥的合約將持續到2027-28球季，但這場公開的決裂已讓兩者的關係降至冰點。美媒分析指出，若雙方無法透過「諮商」修補裂痕，這位曾帶領公鹿奪冠的隊史第一人，極有可能在今年夏天主動尋求交易，為聯盟投下一枚震撼彈。