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休士頓火箭隊今（4）日在主場展現強大統治力！面對陷入低迷的猶他爵士，火箭在老將杜蘭特（Kevin Durant）與新星阿門·湯普森（Amen Thompson）的領軍下，從首節便開啟「碾壓模式」。全場比賽火箭一路領先，最終以140：106懸殊比分大勝爵士，不僅收下5連勝，同時也送給對手8連敗。此役獲勝後，火箭隊戰績持續攀升，目前距離西區第三的洛杉磯湖人隊僅剩2個勝場差距，展現出強大的季後賽卡位競爭力。火箭隊今日進攻端多點開花，全隊共有6人得分上雙。陣中核心杜蘭特依舊是球隊的「定海神針」，他僅出賽三節便展現極高效率，全場12投8中、外加罰球8中7，攻下全場最高的25分，並傳出6次助攻與抓下5個籃板。杜蘭特不僅在進攻端予取予求，更精準梳理球隊攻勢，讓火箭整場進攻顯得行雲流水。除了杜蘭特的穩定發揮，火箭的年輕核心也表現亮眼，湯普森全場貢獻21分、8籃板、4助攻與2抄截，攻防兩端無處不在。申京（Alperen Sengun）持續扮演內線發動機角色，繳出19分、4籃板、5助攻，在內線的策應讓爵士防線苦不堪言。大前鋒小賈巴里·史密斯（Jabari Smith Jr.）外線手感火燙，單場飆進4記三分球貢獻18分。射手謝潑德（Reed Sheppard）同樣在外線挹注4記三分球得到12分，並送出全隊最高的7次助攻。此役另一大驚喜來自替補前鋒伊森（Tari Eason），他展現極強拼勁，全場10投7中高效率攻下16分並抓下7個籃板，成為火箭銜接段拉開比分的關鍵。火箭從首節取得12分領先開始，隨後三節得分均突破30分（單節分別為34、35、38分），第三節結束時已領先達29分。進入末節後，分差一度擴大至35分以上，比賽早早進入垃圾時間。反觀爵士隊，在缺少馬爾卡寧（Lauri Markkanen）、凱斯勒（Walker Kessler）等多位主力的情況下，防線完全崩潰。雖然威廉姆斯（Cody Williams）拚下27分、11籃板，森薩博（Brice Sensabaugh挹注20分，但外線命中率慘淡，全場三分球僅34投7中，完全無法抗衡火箭的強大火力。