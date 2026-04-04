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中信兄弟開季走得波折，前5戰僅拿1勝，除開幕戰在大巨蛋之外，其餘4場都在「大本營」洲際棒球場進行，卻意外苦吞3敗、勝率僅剩25%，上一次開季後主場前4戰僅拿1勝，得追溯回2020年球季，該季他們最終仍以67勝51敗2和拿到全年度戰績第一，但在台灣大賽與統一獅血戰7場後吞敗，無緣該年總冠軍。中信兄弟大巨蛋開幕戰因再見觸身球，2：3不敵樂天桃猿，隔戰再輸富邦悍將，好不容易第3場贏下味全龍，近2戰於主場再度輸給味全龍、統一獅，開季5場只拿1勝，近4場都在大本營洲際棒球場進行，勝率卻僅有25%，目前1勝4敗戰績也在全中職墊底。中信兄弟上一次開季前4場主場苦吞3敗，已經要追溯至2020年球季的「4隊時期」，該季甚至是先後輸給統一獅、富邦悍將2場，以3連敗開局，第4場好不容易贏統一獅才止敗，但上半季最終仍打出37勝23敗、拿到上半季冠軍，全年戰績67勝51敗2和也是第一。去年球季，中信兄弟在主場洲際，甚至是以3連戰橫掃統一獅開局，連同第3周賽程拿下風光5連勝，直到4月15日，才以3：4不敵台鋼雄鷹，吞下該年度洲際首敗。