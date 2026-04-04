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中華職棒適逢清明連假，今（4）日持續3地開打，但根據中華職棒最新消息，因台中大雨不斷，原定於洲際棒球場進行的例行賽編號14場、統一7-ELEVEN獅交手中信兄弟賽事無法進行比賽，將延至6/27（六）17:05原場地台中洲際棒球場進行補賽。近期全台受到制災性鋒面影響，有短延時強降雨，中央氣象署稍早發布豪雨特報，其中台中市、新竹市有局部大雨或豪雨發生，因而影響到中華職棒比賽進行。本場中信兄弟原打算在主場派出洋投黎克應戰，交手統一獅的獅帝芬，中信兄弟開季5場1勝4敗排在墊底，統一獅則是3勝1敗並列龍頭。原訂2026/4/4（六）17：05 [例行賽編號14場] 統一7-ELEVEN獅（洲際）中信兄弟賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將延至6/27（六）17:05原場地台中洲際棒球場進行補賽，特此公告。